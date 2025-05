Steirer (59) verursachte absichtlich mehrere Unfälle

Zwei Kinder wurden bei den Verkehrsunfällen verletzt.

Ein 59-Jähriger soll am Freitagnachmittag in der Steiermark absichtlich mehrere Verkehrsunfälle verursacht haben. Der Lenker beging Fahrerflucht, wurde aber später ausgeforscht und ins Krankenhaus gebracht. Zwei Kinder wurden bei den Unfällen leicht verletzt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Kurz vor 16.00 Uhr waren bei der Polizei gleich mehrere Anzeigen über Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht in Trofaiach (Bezirk Leoben) eingegangen. Offenbar habe ein unbekannter Lenker eines dunklen Autos entlang der B115 die Unfälle verursacht. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet. Der Pkw wurde von einer Polizeistreife auf einem Parkplatz in Leoben stark beschädigt aufgefunden, vom Lenker fehlte aber jede Spur. Erst mit Hilfe von Zeugen wurde der 59-Jährige aus Graz in der Nähe gestellt. Nachdem er angegeben hatte, unter einer Krankheit zu leiden, wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Über seine Krankheit beziehungsweise seinen Gesundheitszustand gab es vorerst keine Angaben.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann noch weitere Unfälle verursacht hat. Geschädigte werden aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.