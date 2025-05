Job-Markt vor Kollaps: "KI bringt Massenarbeitslosigkeit"

Anthropic-CEO Dario Amodei warnt: "KI ersetzt nicht nur einfache Jobs!"

Der CEO des US-amerikanischen KI-Unternehmens Anthropic, Dario Amodei, warnt vor einer beispiellosen Zunahme an Arbeitslosigkeit durch den rasanten Aufstieg von Künstlicher Intelligenz (KI). In einem Interview mit dem News-Portal Axios erklärte er jüngst, dass die Tools, die Anthropic und andere Firmen im globalen KI-Wettlauf entwickeln, die Arbeitslosigkeit in den nächsten fünf Jahren auf bis zu 20 Prozent ansteigen lassen könnten. "KI wird bei fast allen intellektuellen Aufgaben immer besser als der Mensch, und wir werden uns als Gesellschaft gemeinsam damit auseinandersetzen", so Amodei.

Amodei sieht nicht nur einfache Jobs gefährdet, sondern auch spezialisierte Tätigkeiten. Der technologische Fortschritt schreite schneller voran als erwartet, und selbst qualifizierte Fachkräfte könnten binnen kurzer Zeit vollständig durch KI ersetzt werden. Während 60 Prozent der Unternehmen KI für die Erweiterung menschlicher Fähigkeiten einsetzen würden, werde der Anteil der Automatisierung immer größer. Amodei befürchtet, dass in fünf Jahren sogar die Hälfte aller Einsteigerjobs durch KI ersetzt werden könnte. Selbst von einer bevorstehenden "Massenarbeitslosigkeit" spricht er im Interview.

Die Folgen für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft könnten gravierender kaum sein. Experten warnen, dass KI nicht nur bestimmte Aufgaben übernehmen, sondern auch neue Berufe schaffen wird, die allerdings nicht für alle zugänglich sein werden. Amodei schlägt daher vor, dass Unternehmen für die enormen Gewinne, die mit Hilfe von KI erzielt werden, stärker besteuert werden sollten, um die befürchtete Abwärtsspirale abzufedern. KI ist Amodei nach ein zweischneidiges Schwert: Sie kann Krankheiten heilen, aber auch den Arbeitsmarkt massiv erschüttern.