Martin Hos neues Luxus-Restaurant in Dubai – oe24 gibt erste Einblicke

Der Szene-Gastronom baut sein Imperium international aus. oe24-Lesern ermöglicht er einen ersten Blick auf das, was in Dubai entsteht - Im November ist die Eröffnung des "DOTS DXB" geplant. Auch in Wien entsteht Neues.

Er ist Gastronom, Kunstsammler und Unternehmer mit Vision: Martin Ho startet mit seiner DOTS GROUP in die internationale Zukunft – und oe24 liegen die ersten Renderings des neuen Prestigeprojekts in Dubai vor. Das zeitlose, elegante Design des ersten Restaurants außerhalb Österreichs zeigt deutlich, wohin die Reise geht: Luxuriös, weltoffen und kompromisslos hochwertig.

Nach zwei Jahren intensiver Planung beginnen nun die Bauarbeiten im Al Fattan Currency Building, direkt im Herzen des renommierten Dubai International Financial Center (DIFC). Das Restaurant trägt den Namen „DOTS DXB“ und ist ein weiterer Meilenstein in der mittlerweile 20-jährigen Erfolgsgeschichte der DOTS GROUP.

Ein erster Blick auf Martin Hos Projekt in Dubai. © Michel Comte

„Das ‚DOTS DXB‘ ist der Beginn einer neuen Reise über Landesgrenzen hinaus. Asiatische Spitzenküche und österreichische Gastfreundschaft werden den internationalen Luxusmarkt in der Gastronomie bereichern“, sagt Martin Ho im Gespräch. In der Vorbereitungszeit konnte man auf ein Netzwerk erfahrener, renommierter Partner zurückgreifen, um ein Konzept zu realisieren, das in dieser Form einzigartig ist. Die gestalterische Handschrift für die Internationalisierung der DOTS GROUP stammt von Michel Comte.

Stilvolle Einrichtung - wie in allen Ho-Betrieben geplant. © Michel Comte

Luxus-Hotspot in Dubai

Das neue Lokal befindet sich in illustrer Nachbarschaft zu den Gastro-Hotspots „Cipriani“, „Gaia“, „Mr. Chow“ und „Nusret“ – und auch der Dubai Art Club ist nur wenige Schritte entfernt. Die exklusive Lage unterstreicht die Ambition, sich auch international in der gehobenen Gastronomie zu etablieren.

Martin Ho mit Scheich Sultan bin Khalifa Al Nahyan (links) und Scheich Mohammed bin Sultan al Nahyan. © zVg

Das Soft Opening ist für die dritte Oktoberwoche 2025 angesetzt, die feierliche offizielle Eröffnung folgt am 12. November, exakt zum 20-jährigen Jubiläum der Unternehmensgruppe.

Die ersten Renderings für das DOTS DXB © Michel Comte

Keine weitere Bar in Wien - dafür Luxusuhren

Parallel zur Dubai-Expansion plant Martin Ho auch in Wien eine Neueröffnung: Als Distributor für die weltweit am schnellsten wachsende Uhren & Schmuckmarke Jacob & Co für Vietnam und Österreich läuft der Umbau. "Die Eröffnung wurde aufgrund des dichten Terminkalenders von Herrn Jacob Arabo auf Herbst 2025 anvisiert. Keine Bar. Kein Showroom, sondern eine Boutique", stellt Ho gegenüber oe24 klar.





Die erst zweite in Europa. Stars wie Christian Ronaldo, Rihanna, Tom Brady oder auch der gehypte koreanische Popstar G-Dragon zählen zu den Sammlern von Jacob & Co.

Dubai ist nur der Anfang der Expansion: Die DOTS GROUP plant in den kommenden Jahren weitere internationale Standorte – konkret werden derzeit Verhandlungen für London, Hanoi, New York City und Ibiza geführt. Die Internationalisierung ist somit in vollem Gange – mit Dubai als stilvoller Auftakt.