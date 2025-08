Hoteleröffnung in Kaprun: Alps Resort auf Expansionskurs

Ab Dezember 2025 übernimmt das Unternehmen das Management des neuen 4-Sterne-Superior-Hotels Carpe Solem Kaprun.

© Alps Resorts

Die österreichische Hotelkette Alps Resorts erweitert ihr erfolgreiches Geschäftsmodell im Ferienresort-Segment nun konsequent um den Bereich der klassischen Hotellerie. Der neue Hotelbetrieb wird künftig 108 Einheiten mit insgesamt 266 Betten sowie ein eigenes Gastroangebot umfassen. Mit dem ersten 4-Sterne-Superior-Hotel im eigenen Portfolio stärkt ALPS RESORTS seine Position im Salzburger Land und setzt damit einen weiteren Meilenstein beim Ausbau seines Premiumangebots beim strategischen Schritt in Richtung klassische Hotellerie.

Alps Resorts CEO Thomas Payr © Alps Resorts

„Mit dem Hotel Carpe Solem Kaprun betreten wir bewusst die 4-Sterne-Supe-rior-Bühne“, erklärt Thomas Payr, Geschäftsführer von Alps Resorts. „Nach vielen erfolgreichen Jahren im Ferienresort-Segment setzen wir nun den nächsten Schritt in Richtung klassischer Hotellerie. Dass wir uns in einem starken Wettbewerbsumfeld bei diesem besonderen Projekt durchsetzen konnten, bestätigt unsere strategische Ausrichtung. Das neue Hotel ergänzt unser bestehendes Portfolio in den österreichischen Alpen um ein hochwertiges Ganzjahresangebot – und stärkt unsere Präsenz in einer der bedeutendsten Tourismus-regionen des Landes.“

© Alps Resorts

Ganzjahres-Premiumurlaub für Familien und Genießer

Nach der umfassenden Revitalisierung der ehemaligen Hotels Antonius und Toni durch die carpe solem Projektentwicklung entsteht bis Dezember 2025 ein neuer Hotelbetrieb in der 4-Sterne-Superior-Kategorie mit klarem Ganzjahresfokus. Das Carpe Solem Kaprun wird über 108 hochwertig ausgestattete Wohneinheiten verfügen – darunter 60 Zimmer und Juniorsuiten sowie 48 Apartments mit durchdachter Raumstruktur. Zwei separate Wellnessbereiche bieten Erholung für unterschiedliche Bedürfnisse: Im Adults-Only-Spa auf der Dachterrasse erwartet Gäste ein Sky-Infinity-Pool mit Panoramablick auf das Kitzsteinhorn, ergänzt um eine vielseitige Saunalandschaft und ruhige Rückzugszonen. Der Family-Spa im Untergeschoss schafft mit Innenpool, Kinderbecken, Spiel- und Ruheräumen einen entspannten Rahmen für gemeinsame Familienzeit. Das Restaurant Alps Kitchen mit 140 Sitzplätzen bildet den kulinarischen Mittelpunkt des Hauses und verbindet alpine Küche mit internationalen Einflüssen zu einem authentischen Geschmackserlebnis.

© Alps Resorts

Strategische Expansion mit regionalem Mehrwert

Mit der Eröffnung des Hotel Carpe Solem Kaprun forciert Alps Resorts nicht nur die strategische Weiterentwicklung der eigenen Marke, sondern leistet auch einen Beitrag zur nachhaltigen Stärkung der regionalen Wertschöpfung.

„Das Carpe Solem Kaprun steht für ein starkes Produkt in einer touristischen Top-Region“, erklärt Thomas Payr, Geschäftsführer von Alps Resorts. „Kaprun ist ein etablierter Ganzjahresstandort mit großem Potenzial. Mit unserem neuen, hochwertigen Hotelangebot wollen wir gezielt neue Gästegruppen ansprechen – und zugleich ein verlässlicher, langfristiger Partner für den Ort sein.“

© Alps Resorts

Über ALPS RESORTSUnter der Marke ALPS RESORTS betreibt die ALPS Residence Holidayservice GmbH über 45 Hotels und Ferienresorts in den österreichischen Alpen und ist damit eine der führenden österreichischen Hotelket-ten. Das Angebot reicht von klassischen Hotelzimmern über gemütliche Apartments und komfortable, teilweise direkt an der Skipiste gelegene Ferienhäuser bis hin zu Premium-Chalets mit eigenem Wellnessbereich sowie Glamping-Unterkünften. 2025 wurde ALPS RESORTS von der Financial Times mit dem Titel “Europe’s Long-term Growth Champions 2025” als wachstumsstärkstes Unternehmen Österreichs ausgezeichnet.