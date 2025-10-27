Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Martin Ho und David Alaba
© Facebook

Freunde

Martin Ho teilt privaten Schnappschuss aus Alabas Madrid-Villa

27.10.25, 13:31
Teilen

Der Szene-Gastronom postete am Montag ein gemeinsames Foto und bedankte sich bei seinem Freund David Alaba für die Gastfreundschaft. 

Ein seltener, privater Einblick: Gastronom Martin Ho hat seinen engen Freund David Alaba in dessen Haus in Madrid besucht – und dabei entstand ein herzliches Foto, das Ho auf Facebook teilte. Gemeinsam mit seinen beiden Töchtern Ivy und Yves posiert er auf einem gemütlichen Sofa in der lichtdurchfluteten Villa des Fußballstars.

Mehr lesen: 

„Danke an meinen Bruder David Alaba für die Gastfreundschaft in seinem Haus. Ich liebe deine Olaolu-Slawn-Kollektion“, schreibt Ho zu dem Schnappschuss. Auf dem Foto sind im Hintergrund mehrere auffällige Kunstwerke des nigerianisch-britischen Künstlers zu sehen – Teil von Alabas privater Sammlung, die er offenbar mit Stolz präsentiert.

Viele Gemeinsamkeiten

Die Verbindung zwischen dem österreichischen Unternehmer und dem Real-Madrid-Profi reicht schon viele Jahre zurück. Beide schätzen Kunst, Design und Kulinarik – und pflegen eine enge Freundschaft, die weit über gemeinsame Projekte hinausgeht.

Besonders sympathisch: Auf dem Bild sitzt Alaba locker neben Ho und umarmt eines der Mädchen liebevoll. Ivy und Yves tragen dabei Real-Madrid-Trikots, was die Freude über den Besuch in der spanischen Hauptstadt noch unterstreicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden