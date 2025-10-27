Martin Ho teilt privaten Schnappschuss aus Alabas Madrid-Villa

Der Szene-Gastronom postete am Montag ein gemeinsames Foto und bedankte sich bei seinem Freund David Alaba für die Gastfreundschaft.

Ein seltener, privater Einblick: Gastronom Martin Ho hat seinen engen Freund David Alaba in dessen Haus in Madrid besucht – und dabei entstand ein herzliches Foto, das Ho auf Facebook teilte. Gemeinsam mit seinen beiden Töchtern Ivy und Yves posiert er auf einem gemütlichen Sofa in der lichtdurchfluteten Villa des Fußballstars.

„Danke an meinen Bruder David Alaba für die Gastfreundschaft in seinem Haus. Ich liebe deine Olaolu-Slawn-Kollektion“, schreibt Ho zu dem Schnappschuss. Auf dem Foto sind im Hintergrund mehrere auffällige Kunstwerke des nigerianisch-britischen Künstlers zu sehen – Teil von Alabas privater Sammlung, die er offenbar mit Stolz präsentiert.

Viele Gemeinsamkeiten

Die Verbindung zwischen dem österreichischen Unternehmer und dem Real-Madrid-Profi reicht schon viele Jahre zurück. Beide schätzen Kunst, Design und Kulinarik – und pflegen eine enge Freundschaft, die weit über gemeinsame Projekte hinausgeht.

Besonders sympathisch: Auf dem Bild sitzt Alaba locker neben Ho und umarmt eines der Mädchen liebevoll. Ivy und Yves tragen dabei Real-Madrid-Trikots, was die Freude über den Besuch in der spanischen Hauptstadt noch unterstreicht.