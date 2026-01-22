Alles zu oe24VIP
Martin Ho
© Das aktuelle Vorschaubild von Martin Ho auf Instagram und Facebook

Konkursverfahren

Pleite-Wirbel um Star-Gastronom Martin Ho

22.01.26, 16:13
Konkursverfahren eröffnet - Kein Einfluss auf Betrieb von Wiener Nachtlokalen "X Club" und "VIE i PEE". 

Die RHC Invest GmbH (ehemals DOTS Beteiligung GmbH) des Wiener Promi-Wirten Martin Ho ist pleite.

Konkursverfahren eröffnet  

Über die Firma ist am Donnerstag auf Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet worden, wie ein Sprecher gegenüber der APA mitteilte. Mitarbeiter seien keine betroffen, zumal die Beteiligungsgesellschaft seit geraumer Zeit keinen operativen Geschäften mehr nachgehe. Zur RHC Invest hatten früher die Wiener Discos "X Club" sowie das "VIE i PEE" gehört.

Martin Ho auf der längsten Couch der Welt in seinem X Club

Martin Ho auf der längsten Couch der Welt in seinem X Club

© Fuhrich

Die entsprechenden Beteiligungen seien in den vergangenen Jahren unter neue gesellschaftliche Konstruktionen gekommen und stünden "seit geraumer Zeit nicht mehr im Einflussbereich der Gesellschaft", hieß es weiter. Von der Insolvenz seien die Nachtlokale daher nicht betroffen, der Betrieb werde normal weitergeführt.

Pächter der "Pratersauna" 

Bis zuletzt trat Martin Ho über die RHC Invest auch als Pächter der "Pratersauna" auf, die er an die Betreibergesellschaft "Prater Nostra GmbH" weitervermietete. Die Prater Nostra GmbH ist laut Firmenbuch ebenso insolvent, seit Mitte Dezember ist die "Pratersauna" in der Wiener Leopoldstadt Medienberichten zufolge geschlossen.

