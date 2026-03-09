Alles zu oe24VIP
© Getty

Exporte sinken

Österreich im Dezember 2025 mit Handelsbilanzdefizit

09.03.26, 09:36
Exporte sanken um 0,5 Prozent - Importe stiegen im Jahresvergleich um 4,1 Prozent 

Wien. Österreichs Exporte sind im Dezember 2025 gegenüber der Vorjahresperiode 2024 um 0,5 Prozent auf rund 190,1 Mrd. Euro gesunken. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Statistik Austria vom Montag hervor. Die Importe stiegen dagegen um 4,1 Prozent auf gut 196,7 Mrd. Euro. Die Einfuhren waren somit höher als die Ausfuhren.

Das Handelsvolumen mit den anderen 26 EU-Mitgliedstaaten vergrößerte sich in beide Richtungen. Die Einfuhren stiegen um 2,6 Prozent auf 128,7 Mrd. Euro. Die Ausfuhren wuchsen etwas leichter um 0,6 Prozent auf 129 Mrd. Euro. Besonders stark sind die Importe aus Drittstaaten, also nicht EU-Ländern, gewachsen - um 7,1 Prozent auf 68 Mrd. Euro. Das Ausfuhrvolumen ging um 2,9 Prozent zurück auf 61,2 Mrd. Euro.

