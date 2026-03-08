Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 45.250 aktien down -4.23% Andritz AG 68.10 aktien up +1.57% BAWAG Group AG 123.60 aktien down -0.96% CA Immobilien Anlagen AG 25.780 aktien up +1.26% CPI Europe AG 16.000 aktien up +0.69% DO & CO Aktiengesellschaft 181.00 aktien down -4.74% EVN AG 28.200 aktien up +1.99% Erste Group Bank AG 95.00 aktien down -1.86% Lenzing AG 22.350 aktien down -0.67% OMV AG 57.45 aktien up +2.22% Oesterreichische Post AG 34.300 aktien up +0.15% PORR AG 38.850 aktien down -0.38% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.280 aktien down -3.87% SBO AG 35.150 aktien up +2.63% STRABAG SE 89.50 aktien down -1.65% UNIQA Insurance Group AG 15.740 aktien down -0.51% VERBUND AG Kat. A 64.60 aktien up +4.45% VIENNA INSURANCE GROUP AG 63.40 aktien down -1.09% Wienerberger AG 24.660 aktien down -3.97% voestalpine AG 42.400 aktien down -2.08%
  1. oe24.at
  2. Business
2 Stunden im Bunker, dann 500-Milliarden-Deal in der Ukraine
© BMWET

Minister in Ukraine

2 Stunden im Bunker, dann 500-Milliarden-Deal in der Ukraine

Von
08.03.26, 12:03 | Aktualisiert: 08.03.26, 13:10
Teilen

Eine hochrangig besetzte Wirtschaftsdelegation rund um Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer reiste von Dienstag bis Samstag in die Ukraine.

Österreich will sich für den Wiederaufbau der Ukraine in Stellung bringen. In Lemberg (ganz im Westen des Landes) kam es Samstagfrüh zum brisanten Zwischenfall. Kurz nach 2 Uhr läuten die Sirenen - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und ein paar österreichische Unternehmer flüchten in den Luftschutzbunker ihres Hotels. Dort müssen sie zwei Stunden lang ausharren. Nachher können sie unversehrt wieder nach oben. "Es war eine Stresssituation", sagt ein Beteiligter der Delegation gegenüber oe24.

Russland hat die gesamte Ukraine mit Luftangriffen überzogen: Drohnen und Raketen, sogar Hyperschallraketen. Die Lemberg-Region blieb diesmal verschont. Bis dahin war die Reise ruhiger verlaufen, deren Erfolg ein konkreter Deal ausmacht, wie Österreichs Unternehmen Aufträge zum 500-Milliarden-schweren Wiederaufbau der Ukraine erhalten.

500-Milliarden-Deal 

„Der Wiederaufbau der Ukraine ist ein europäisches Jahrhundertprojekt – und er eröffnet auch große Chancen für österreichische Unternehmen die wir nutzen müssen. Genau deshalb habe ich auf dieser Reise österreichische Unternehmen direkt mit der ukrainischen Verwaltung und ukrainischen Unternehmen zusammengebracht", sagt Hattmannsdorfer.

Der Wiederaufbau der Ukraine ist ein Riesen-Projekt für Europa mit einem Bedarf von über 580 Milliarden US-Dollar: So hoch nennt die Weltbank die nötigen Investitionen. Österreich soll sich dabei führend einbringen. „Österreichische Unternehmen verfügen gerade in Bereichen wie Energie, Infrastruktur, Landwirtschaft und Gesundheit über starke Kompetenz. Genau diese Stärken wollen wir einbringen und unsere Unternehmen frühzeitig bei diesem Zukunftsmarkt positionieren“ so der Wirtschaftsminister. 

2 Stunden im Bunker, dann 500-Milliarden-Deal in der Ukraine
© oe24
 

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und sein ukrainisches Pendant Oleksii Sobolev.

Bei einem großen Wirtschaftsforums mit 300 Gästen aus österreichischen und ukrainischen Unternehmen ging es um Kooperationen für den Wiederaufbau der Ukraine. Dabei konnten die Anliegen von 11 österreichischen Unternehmen direkt adressiert werden. Gleichzeitig wurde von ukrainischer Seite konkretes Interesse an Produkten und Lösungen von rund 7 österreichischen Unternehmen übermittelt, heißt es aus dem Ministerium zu oe24.

Vitali Klitschko empfängt Österreicher 

Treffen gab es etwa auch mit:

  • Denys Schmyhal, Erster Stellvertretender Ministerpräsident und Energieminister
  • Oleksii Sobolev, Minister für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft
  • Maksym Kozyzkyj, Gouverneur der Region Lwiw
  • Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kyjiw 

"Darüber hinaus schaffen wir mit drei konkreten Vereinbarungen jetzt bessere Rahmenbedingungen, damit unsere Betriebe ihre Stärke beim Wiederaufbau einbringen und aktiv an diesem Großprojekt mitarbeiten können“, betont der Wirtschaftsminister anläßlich seiner Wirtschaftsmission in die Ukraine.  

Mittlerweile ist die Delegation wieder in Österreich.

Die konkreten Ergebnisse 

  1. Österreichische Unternehmen können künftig schneller und flexibler an Wiederaufbauprojekten teilnehmen.  
  2. Deals zur Transportinfrastruktur: rund 96 Milliarden US-Dollar wird es dafür in der Ukraine brauchen
  3. Deals zum Wiederaufbaubedarf und Wohnbau: rund 90 Milliarden US-Dollar (gerade in diesen Bereichen verfügen österreichische Unternehmen über internationale
    Spitzenkompetenz, insbesondere im Straßen- und Tunnelbau, der Infrastrukturplanung und bei Bau- und Ingenieurleistungen)
  4. Deals zur Energie-Infrastruktur

2 Stunden im Bunker, dann 500-Milliarden-Deal in der Ukraine
© oe24

Über 1.000 österreichische Unternehmen haben Wirtschaftsbeziehungen zur Ukraine. Diese haben rund 200 österreichische Niederlassungen im Land und es gibt mehr als 25.000 Beschäftigte in österreichischen Unternehmen vor Ort. 

Der Handel entwickelt sich trotz Krieg positiv: Die österreichischen Exporte in die Ukraine betrugen 2025 volle 703 Millionen Euro. Im Jahr davor waren es noch 665 Millionen und 2023 knapp über 600 Millionen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen