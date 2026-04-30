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Neue Statistik

Österreicher trinken weniger Bier und Wein

30.04.26, 11:45
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Der Konsum von Bier und Wein hat in Österreich im Wirtschaftsjahr 2024/25 abgenommen.  

Wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte, sank der Bierkonsum gegenüber 2023/24 um gut fünf Prozent auf durchschnittlich 97,6 Liter pro Kopf. Beim Wein gab es einen Rückgang von einem halben Prozent auf 25,5 Liter pro Kopf. Einen deutlichen Konsumrückgang gab es auch beim Gemüse, mehr gefragt waren Erdäpfel.

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln stieg um 5,2 Prozent auf 58,2 Kilogramm. Beim Gemüse gab es einen Rückgang um 5,3 Prozent auf 117,1 Kilogramm je Österreicherin oder Österreicher. Nicht stark veränderte sich der Verbrauch von Obst, Zucker, Reis, Ölsaaten und Pflanzenölen. Weizen- und Roggenmehl waren mit plus 1,7 Prozent etwas mehr nachgefragt.

Agraraußenhandel gestiegen

Die heimische Bierproduktion und Bierexporte gingen ebenfalls um rund fünf Prozent auf 9,5 Millionen bzw. 1,5 Mio. Hektoliter (hl) zurück. Der Import stieg um zwei Prozent auf knapp eine Million hl. Mit 1,9 Mio. hl brach die Weinproduktion um 20 Prozent ein, die Importe gingen um vier Prozent zurück und die Ausfuhren um neun Prozent.

Weniger in Österreich geerntet wurde zudem Getreide (minus sechs Prozent) und Ölsaaten (minus zehn Prozent). Ein Plus gab es bei Zuckerrüben (28 Prozent), Obst (23 Prozent), Kartoffeln (17 Prozent) und Gemüse (drei Prozent). Gemüse und Kartoffeln wurden zudem deutlich mehr exportiert. Insgesamt stiegen die Agrarexporte um vier Prozent auf 16,5 Milliarden Euro. Die Einfuhren stiegen um zehn Prozent auf fast 20 Mrd. Euro. Beim Getreide konnte der heimische Bedarf zu 85 Prozent aus österreichischer Produktion gedeckt werden. Hoch war der Anteil der Eigenproduktion auch bei Erdäpfel (82 Prozent), Wein (77 Prozent) und Gemüse (57 Prozent).

Das Wirtschaftsjahr 2024/25 bezieht sich auf den Zeitraum zwischen Juli 2024 und Juni 2025. Ausnahmen gelten beim Wein, wo das Wirtschaftsjahr mit August beginnt, und beim Zucker, wo die Periode von Oktober bis September betrachtet wird.

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