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68-Millionen-Pleite rund um Fashion Outlet Parndorf
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Vermieter-Insolvenz

68-Millionen-Pleite rund um Fashion Outlet Parndorf

30.04.26, 10:31 | Aktualisiert: 30.04.26, 12:23
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Die "FOP Immobilienbesitz beta GmbH" hat beim Landesgericht Eisenstadt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. 

Die Verbindlichkeiten der Immobilienbesitzgesellschaft, die ausschließlich für die Vermietung des Bauteils Beta im Fashion Outlet Parndorf zuständig ist, belaufen sich auf rund 68 Mio. Euro, teilten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV Europa am Donnerstag mit. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.

Als Insolvenzursache gab die Gesellschaft die derzeit schwierige Projektsituation an. 71 Prozent des Bauteils seien vermietet. Leerstände aufgrund von Insolvenzen und der schleppend verlaufende Vermietungsprozess hätten zu einem Liquiditätsengpass geführt. Verhandlungen dazu mit Gläubigern seien gescheitert.

17 Gläubiger betroffen, keine Dienstnehmer

Von den Verbindlichkeiten in Höhe von 68 Mio. Euro entfallen laut Unternehmensangaben rund 29 Mio. auf die finanzierende Bank. Insgesamt sind 17 Gläubiger betroffen. Dienstnehmer beschäftigt die Gesellschaft nicht. Eine Fortführung wird angestrebt, damit der bereits eingeleitete Verkaufsprozess in Abstimmung mit den grundbücherlich besicherten Gläubigern weitergehen kann. Die laufenden Kosten sind laut Gesellschaft durch die Einnahmen aus den Vermietungen gedeckt.

Den Gläubigern wird eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme, angeboten. "Inwieweit diese Quote auch angemessen und voraussichtlich erfüllbar ist, wird von dem zu bestellenden Insolvenzverwalter noch geprüft werden", so Peter Stromberger vom KSV1870.

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