Pool + Garten Tulln pünktlich zum Frühlingsbeginn

Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Frühlings startet das erste Highlight der Gartensaison – die pool + garden Tulln.

"Wohnen im Garten“ ist das zentrale Thema der Messe und verbindet den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension. Mehr als 240 Aussteller präsentieren Neuigkeiten und Trends bei Pools, Beschattung, Whirlpools, Jacuzzis und Schwimmteiche sowie Whirlpools, Infrarotkabinen, Gartenmöbel, Gartengestaltung und Sommergärten, Griller und Outdoor-Küchen. Die KULINAR TULLN bietet mit 175 Ausstellern alles zum Thema Kochen, Küche und Kulinarik. Kochshows mit Spitzenköchen wie Toni Mörwald runden das vielseitige Programm ab.

Neuheiten für Pool, Whirlpool und Sauna

Die pool + garden Tulln ist die größte Messe für Pools, Naturpools, Schwimmteiche, Saunas, Jacuzzis und Whirlpools. Entdecken kann man die neuesten Trends 2026 rund um Schwimmbecken, Schwimmhallen, Poolabdeckungen sowie Whirlpools, Saunas, Infrarotkabinen und Zubehör.

Moderne Pooltechnik und Wellnesslösungen von Holter

Immer mehr Menschen erfüllen sich den Wunsch nach einer eigenen Wohlfühloase im Garten. Auf der pool & garden Tulln zeigt der Sanitär- und Heizungsgroßhändler HOLTER, wie sich moderne Pooltechnik und Wellnesslösungen zu einem komfortablen Freizeitbereich zuhause verbinden lassen. Ein Schwerpunkt liegt auf Materialien und Technik für langlebige und pflegeleichte Pools. Auch die Reinigung des Pools lässt sich heute weitgehend automatisieren. Für Poolbesitzer bedeutet das vor allem weniger Zeitaufwand für die Pflege und eine konstant gute Wasserqualität.

Individuelle Poollösungen von Leidenfrost

Die Leidenfrost-Pool GmbH präsentiert sich auf der pool + garden Tulln als Teil eines stimmigen Gesamtkonzepts rund um die perfekte Garten- und Poolgestaltung. Im Mittelpunkt steht die Vision eines Gartens, der mehr ist als ein Außenbereich – ein Ort des Ankommens, des Genießens und der Ruhe. Der Trend geht klar in Richtung Wohlfühlgarten: Rückzugsorte unter freiem Himmel, in denen Ruhe, Lebensfreude und ästhetische Gestaltung Hand in Hand gehen. Mit den individuellen Poollösungen setzt Leidenfrost-Pool genau dort an: Der persönliche Outdoorbereich wird zum privaten Resort, in dem man jeden Tag Urlaub zuhause erleben kann.

Wallnerpool: Flex-Deck – die begehbare Pool-Terrasse

Der Anspruch an eine stilvolle Pool-Landschaft wächst stetig. Mit dem Flex-Deck wird der Pool im Handumdrehen zur begehbaren Terrasse und schafft zusätzliche nutzbare Fläche im Garten. Die ultraflache Konstruktion mit nur 19 cm Höhe fügt sich dezent und modern in das Gesamtbild ein. Gleichzeitig sorgt die stabile Abdeckung für Sicherheit und ermöglicht eine flexible Nutzung der Poolfläche – auch außerhalb der Badesaison. Verschiedene Verkleidungsvarianten bieten zudem gestalterische Freiheit und passen sich unterschiedlichen Terrassen- und Gartenkonzepten an.

Poolabdeckungen, Whirlpools und Kältepools

Zahlreiche Aussteller zeigen innovative Lösungen für moderne Poolabdeckungen und Poolüberdachungen, die für mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz sorgen. Ebenso stehen neue Whirlpools und Outdoor-Spas im Fokus, die mit moderner Technik, smarten Steuerungen und energieeffizienten Systemen den eigenen Garten zunehmend zur privaten Wellnessoase machen. Ein weiterer Trend sind Kältepools und Eisbecken, die besonders in Kombination mit Sauna und Wellness immer beliebter werden. Weitere Informationen findet man auf der pool + garden Tullln.