Salzburg wird die Auffrischungsimpfung vorziehen.

Salzburg wird fünf weitere Maßnahmen beschließen, um die Spitäler zu entlasten, wie das Land Salzburg auf seiner Homepage informiert. "Die Covid-Lage ist ernst, sehr ernst. In Absprache mit allen Beteiligten habe ich daher veranlasst, dass wir erstens die Spitäler sehr rasch entlasten und zweitens die Auffrischungsimpfung in Salzburg schon vier Monate nach der zweiten Dosis realisieren. Beide Maßnahmen haben zum Ziel akut und auch in weiterer Folge die Gesundheitsversorgung im Bundesland sicher zu stellen", so Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Haslauer, Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) und SALK-Geschäftsführer Paul Sungler werden um 15 Uhr eine Pressekonferenz "wegen der Corona-Situation in den Salzburger Landeskliniken" geben.

Fünf neue Maßnahmen

Die fünf neuen Maßnahmen um die Spitäler zu entlasten sind: