„Bridgerton“ Staffel 4: Dieses neue Traumpaar erobert das Herz der Fans

Fast zwei Jahre Wartezeit liegen hinter uns. Jetzt geht „Bridgerton“ weiter und stellt Luke Thompson in den Mittelpunkt einer leidenschaftlichen Cinderella-Story. Sein Objekt der Begierde verkörpert Yerin Ha.

Drei von acht sind unter der Haube: In der ersten Staffel fand Daphne Bridgerton mit dem unwiderstehlichen Herzog von Hastings ihr Glück. Die zweite Saison brachte Anthony und Kate Sharma zusammen und zuletzt bekamen Colin und Penelope Featherington aka Lady Whistledown ihr Happy End. Ab 29. Jänner kehrt die Netflix-Serie „Bridgerton“ mit der vierten Staffel zurück und rollt die Liebesgeschichte von Benedict (Luke Thompson) auf.

Darum geht‘s

Die Ehe hat Benedict Bridgerton nie sonderlich interessiert. Seine große Liebe war immer die Malerei, neben der sich nur kurze Romanzen ausgingen. In der Hoffnung, bald den nächsten Spross unter die Haube zu bringen, veranstaltet seine Mutter, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmel), einen Maskenball – und tatsächlich begegnet Benedict einer Frau, für die er sofort Feuer und Flamme ist.

Uam Daniel/Netflix © 2025, DANNY KASIRYE

Leider weiß er nicht, wer die geheimnisvolle Frau in Silber hinter der Maske ist. Auch das Dienstmädchen Sophie Baek (Yerin Ha), die bei Lady Araminta Gun (Katie Leung) angestellt ist, zieht ihn in seinen Bann. Benedict kann ja nicht ahnen, dass es sich bei der Frau in Silber und Sophie um ein und dieselbe Person handelt. Er hat zehn Folgen, um die Wahrheit zu erkennen und sein Aschenputtel am Ende allen Widerständen zum Trotz zum Altar zu führen.

Neues „Bridgerton“-Traumpaar

Luke Thompson (37) gehört seit Staffel eins zum Cast der Hit-Serie und tritt nun in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Auf die Tipps von Jonathan Bailey (37), der als Anthony Bridgerton bereits im Fokus gestanden ist, hat er dabei verzichtet. „Das ist eine so persönliche Erfahrung“, erklärte der Brite gegenüber news.com.au, dass er seinen eigenen Weg finden wollte. Sophie-Darstellerin Yerin Ha (28) stößt neu zur Serien-Familie und wurde von den Stars herzlich aufgenommen – sie fühlte sich vom ersten Moment an willkommen.

Uam Daniel/Netflix © 2025, DANNY KASIRYE

Dass sie in diese Welt eintauchen durfte, fühlt sich für die australische Schauspielerin an, wie ihre eigene Cinderella-Story. „Durch Sophie habe ich einfach gelernt, dass man tatsächlich groß träumen kann, und ich habe so viel gelernt, indem ich sie gespielt habe“, zitiert TV-Movie sie.