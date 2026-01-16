Alles zu oe24VIP
Tomb Raider: Erste Bilder zeigen Sophie Turner als Lara Croft
© @sophiet/instagram

So wie im Original

Tomb Raider: Erste Bilder zeigen Sophie Turner als Lara Croft

16.01.26, 10:12
Lara Croft ist zurück! Die ersten Set-Fotos zeigen Sophie Turner im ikonischen Look der Actionheldin. 

Der Drehstart ist offiziell: Lara Croft kehrt zurück - diesmal nicht ins Kino, sondern als Serie. Amazon MGM Studios arbeiten aktuell an der neuen "Tomb Raider"-Serie für Prime Video, und mit Sophie Turner steht nun fest, wer in die ikonischen Boots der berühmtesten Archäologin der Popkultur schlüpft. Die ersten Fotos vom Set lassen Fans bereits aufhorchen.

Tomb Raider: Drehstart ist offiziell

Auf den veröffentlichten Bildern bleibt man dem klassischen Lara-Croft-Look treu: Tanktop, knappe Shorts, schwere Boots und die Waffen lässig am Oberschenkel befestigt. Auch Sophie Turner selbst teilte ein Foto von sich im Kostüm auf Instagram - und bewies damit, dass sie nicht nur Drachen, sondern auch antike Ruinen glaubwürdig erobern kann. Kurz gesagt: Das Outfit ist ein klares Statement an die Fans der Videospielreihe.

Serie basiert auf Videospielen

Die neue Serie basiert auf der legendären "Tomb Raider"-Game-Reihe, die seit Mitte der 1990er-Jahre Millionen begeistert. Im Zentrum steht erneut Lara Croft: Archäologin, Abenteurerin und Dauerläuferin zwischen Action, Mythologie und gefährlichen Missionen. Nach mehreren Kinoadaptionen bekommt die Figur nun endlich den Raum, den eine Serienerzählung bietet, inklusive mehr Tiefe, Backstory und vermutlich auch emotionaler Konflikte.

Wer noch dabei ist

Auch der restliche Cast kann sich sehen lassen. Neben Sophie Turner sind unter anderem Sigourney Weaver und Jason Isaacs, bekannt als Lucius Malfoy aus den "Harry Potter"-Filmen, mit dabei. Zudem stößt der deutsch-schwedische Schauspieler August Wittgenstein zum Ensemble. Er spielt einen Mann namens Lukas, der eine gemeinsame Vergangenheit mit Lara Croft verbindet - was schon jetzt nach Drama, Geheimnissen und ungelösten Konflikten klingt.

Tomb Raider Cast

  • August Wittgenstein 1/3
    Sigourney Weaver
  • August Wittgenstein 2/3
    Jason Isaacs
  • August Wittgenstein 3/3
    August Wittgenstein

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Produzentin ist "Fleabag"-Schöpferin

Besonders spannend: Hinter den Kulissen zieht Phoebe Waller-Bridge die Fäden. Die »Fleabag«-Schöpferin fungiert als Drehbuchautorin und Produzentin der Serie. Wer ihren unverwechselbaren Stil kennt, dürfte nun hellhörig werden. Sarkastische Dialoge, komplexe Figuren und unerwartete emotionale Momente könnten der Actionserie eine ganz neue Ebene verleihen.

Ein Startdatum gibt es zwar noch nicht, aber die ersten Fotos machen klar: Diese "Tomb Raider"-Version will ikonisch sein und gleichzeitig modern. Lara Croft ist zurück. Und sie meint es ernst.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

