Film ab! Unsere Must-see-Movies 2026

Endlich ist es so weit! Anne Hathaway und Meryl Streep tragen im Sequel des Kultfilms wieder Prada, Milly Alcock wird zum „Supergirl“ und „Die Tribute von Panem“ erhalten ein neues Kapitel: Neun Kino-Hits, die wir heuer nicht verpassen wollen.

20 Jahre wird "Der Teufel trägt Prada" heuer alt - und noch immer ist der Film mit Meryl Streep und Anne Hathaway kult. Im Jubiläumsjahr wartet auf alle, die die unterhaltsame Verfilmung des Bestseller-Romans von Lauren Weisberger geliebt haben, die langersehnte Fortsetzung: Am 30. April startet "Der Teufel trägt Prada 2" in unseren Kinos. Das Beste ist: Die Stars des ersten Teils kehren im Sequel zurück. Neben Hathaway und Streep sind auch Emily Blunt, Stanley Tucci und Tracie Thoms zurück. Als Neuzugänge konnten Stars wie Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu und Pauline Chalamet gewonnen werden.

9/9 © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich Nachdem die 27-jährige Millie (Sydney Sweeney) aus dem Gefängnis entlassen wurde, hofft sie auf einen Neuanfang. Sie findet einen Job als Hausmädchen bei Nina (Amanda Seyfried) und Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Auf den ersten Blick wirken sie wie ein perfektes Bilderbuchpaar, doch hinter der schönen Fassade verbirgt sich eine dunkle Wahrheit, die sich Millie nach und nach offenbart. Sie wird in ein Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht gezogen. © Neue Visionen Im Frankreich der 1950er-Jahre leben Michel (Didier Bourdon) und Hélène (Elsa Zylberstein) im patriarchalen Paradies, bis ein Kurzschluss der neuen Waschmaschine sie in die Gegenwart katapultiert und nichts mehr ist, wie es damals war. Hélène kommt schnell in ihrer neuen Welt an und wird zur karriereintensiven Powerfrau, Michel müht sich durch den Haushalt. „Die progressiven Nostalgiker“ wirft einen wunderbar sarkastischen Blick auf die Absurditäten unserer Zeit. © Warner Bros. Pictures Regisseurin und Drehbuchautorin Emerald Fennell stellt in ihrer mutigen Leinwand-Version des Buch-Klassikers „Sturmhöhe“ von Emily Brontë Margot Robbie und Jacob Elordi in den Mittelpunkt einer dramatischen Geschichte von verbotener Liebe: Catherine Earnshaw verliebt sich in Heathcliff, ihren verwaisten Adoptivbruder. Aus romantischer Sehnsucht entwickelt sich ein berauschender Strudel aus Lust, Leidenschaft und Wahnsinn. Die Songs zu dem Film stammen von Charli XCX. © Ziegler Film Baden-Baden, X Verleih AG In „Sie glauben an Engel, Herr Drowak?“ soll die lebensfrohe Studentin Lena (Luna Wedler) im Auftrag des „Amtes für Ruhe und Ordnung“ den einsamen, alkoholabhängigen Misanthropen Hugo Drowak (Karl Markovics) als Schreibtherapeuten resozialisieren. Der will davon nichts wissen und reagiert abwehrend. Lena gibt nicht auf und langsam beginnt er zu tippen, während in den schwarz-weiß gehaltenen Film Farbe einzieht, während sich seine unglückliche Liebesgeschichte offenbart. © 2025 STUDIOCANAL GmbH / Constantin Film Österreich Bei einem Restaurantbesuch trifft der altmodische Witwer Walter (Heiner Lauterbach) seine Jugendliebe Alice (Iris Berben) wieder, der er vor 40 Jahren einen spektakulär gescheiterten Heiratsantrag gemacht hat. Das will er ausbügeln und hofft auf eine zweite Chance. Doch die freigeistige Kunstprofessorin denkt nicht daran, ihr unabhängiges Leben aufzugeben. Um sie für sich zu gewinnen, muss er sich in „Ein fast perfekter Antrag“ (Regie: Marc Rothemund) auf ihre Welt einlassen. © Neue Visionen Die Tragikomödie von Regisseur Thierry Klifa basiert lose auf dem Skandal um die L‘Oréal-Erbin Liliane Bettencourt. In dem Film entsteht zwischen der reichen Marianne (Isabelle Huppert) und dem Pariser Dandy Pierre-Alain (Laurent Lafitte) eine enge Freundschaft, die in Mariannes Umfeld für Irritation sorgt. Ihre Tochter Frédérique (Marina Foïs) erstattet schließlich Anzeige. Dieser Blick in das Leben der Superreichen punktet mit seiner großartigen Besetzung und Humor. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved. Fast 20 Jahre sind vergangen, seit Anne Hathaway die eleganten Büros des Runway Magazins als Andy Sachs auf den Kopf gestellt hat. Jetzt bekommt der Kultfilm endlich eine Fortsetzung – in Originalbesetzung und mit vielen prominenten Neuzugängen. Diesmal kämpft Miranda Priestley (Meryl Streep) mit schwindenden Werbeeinnahmen. Ihre einstige Assistentin Emily Charlton (Emily Blunt) entscheidet als Managerin eines Luxuskonzerns, wohin die Werbegelder fließen. © Courtesy of Warner Bros. Pictures Kara Zor-El alias Supergirl muss sich widerwillig mit einem ungewöhnlichen Gefährten verbünden, als ein skrupelloser Gegner ihrem Zuhause zu nahe kommt. Sie begeben sich auf eine mörderische interstellare Reise auf der Suche nach Vergeltung und Gerechtigkeit. Craig Gillespie hat den Blockbuster mit Milly Alcock als Titelheldin inszeniert. Zum Cast gehören Stars wie Jason Momoa, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley und Emily Beecham. © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich „Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping“ spielt 24 Jahre vor den Ereignissen von „The Hunger Games“ und folgt dem jungen Haymitch Abernathy (Joseph Zada), der auserwählt wird, an den 50. Hungerspielen teilzunehmen. Er lässt seine große Liebe Leonore Dove Baird (Withney Peak) zurück und stürzt sich in den Wettkampf. In der Arena wartet auf Haymitch und Maysilee Donner (Mckkenna Grace) ein erbarmungsloses Jubiläumsspiel.

Schwere Zeiten für Miranda

Zum Plot ist noch nicht viel bekannt - es soll ja spannend bleiben. Doch wir wissen bereits, dass es für die mächtige "Runway"-Chefredakteurin Miranda Priestly (Meryl Streep) nicht so rosig ausschaut. Die Printkrise macht auch vor dem Modemagazin nicht Halt. Um in der digitalen Ära überleben zu können, braucht es neue Werbegelder. Die erhofft Miranda sich von einem großen Modekonzern. Dort sitzt ausgerechnet ihre ehemalige Assistentin Emily (Emily Blunt) am Schalthebel...

Was Andy (Anne Hathaway), die "Runway" am Ende des ersten Teils verlassen hat, um für eine Zeitung zu schreiben, zurückbringt, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Intrigen und falsches Spiel

Bis zum Start von "Der Teufel trägt Prada 2" können wir uns die Zeit mit anderen spannenden Filmen vertreiben. Das erste Highlight ist die packende Literaturverfilmung "The Housemaid - wenn sie wüsste" (ab 15. Jänner), in dem Sydney Sweeney als Hausmädchen von Amanda Seyfried auf einen Neustart hofft. Doch ihre neue Chefin macht ihr das Leben schwer. Nach und nach kommt sie hinter ein dunkles Geheimnis.

Sarkastischer Zeitsprung

Unterhaltsam wird es mit "Die progressiven Nostalgiker": Michel und Hélène (gespielt von Didier Bourdon und Elsa Zylberstein) führen ein beschauliches Leben im patriarchalen Paradies. Er verdient als Bankangestellter das Geld, sie kümmert sich um den Haushalt und versorgt die beiden Kinder. Als Hélène mit der neuen Waschmaschine einen Kurzschluss produziert, wird das Pärchen aus den 1950ern ins Jahr 2025 katapultiert und tauscht zwangsläufig die Rollen. Während Hélène als Bankdirektorin aufblüht, kommt ihr Mann mit dem neuen Leben nicht klar.

Spaß, Spannung und Action - die Filme des Jahres bieten für jeden Geschmack etwas.