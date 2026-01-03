Sehenswert: Das sind die TV-Highlights des Jahres 2026

Der letzte „Tatort“ mit Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, endlich ein Wiedersehen mit den „Bridgertons“ und dramatische Action in der „School of Champions“: Unsere TV- und Streaming-Highlights für das neue Jahr.

Das Jahr 2025 hat mit der ersehnten fünften Staffel von "Emily in Paris" geendet - 2026 startet mit einer genauso gehypten Serie: Ab 29. Jänner dürfen wir - endlich! - zusehen, wie Benedict Bridgerton (Lucas Thompson) die große Liebe findet und allen Hindernissen zum Trotz zu seinem Happy End kommt.

Benedict und die Liebe

Benedict ist an einer Ehe nicht interessiert. Doch dann trifft er auf einem Maskenball auf eine geheimnisvolle Frau und schon ist es um ihn geschehen. Er ahnt ja nicht, dass es sich bei seiner Herzensdame um das Dienstmädchen Sophie Baek (Yarin Ha) handelt...

Drama & Action

Mit der "School of Champions" geht ab 18. Jänner (ORF 1) ein österreichischer Serien-Hit weiter. In der dritten Staffel steht das Elite-Internat in den Alpen vor der Schließung. Emilia Warenski, Luna Mwezi, Imre Lichtenberger und Moritz Uhl müssen um ihre Ski-Karrieren bangen. Ist die Schule noch zu retten?

Comeback auf vier Beinen

Mit "Kommissar Rex" kehrt um Ostern herum Österreichs süßester Ermittler auf den Bildschirm zurück. Wir dürfen uns auf vorerst sechs Episoden in Spielfilmlänge freuen, in denen neben Schäferhund Rex, Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher und Doris Golpashin auch die Stadt Wien als traumhafte Kulisse zum Star wird.

Scheiden tut weh

Es gibt auch eine schlechte Nachricht: 2026 sind Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer

das letzte Mal als Bibi Fellner und Moritz Eisner im "Tatort" im Einsatz. Bevor wir endgültig von dem Wiener Kultduo Abschied nehmen müssen, gibt es aber noch zwei brandneue "Tatort"-Filme, die im Laufe des Jahres ausgestrahlt werden.