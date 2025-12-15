Im neuen Fall "Der Elektriker" wurden vielschichtige Gefühle wach.

Es ist der drittletzte " Tatort " mit dem angestammten Team Krassnitzer/Neuhauser aka Eisner/Fellner gewesen. In "Der Elektriker" ging es um einen Mord in einem Pflegeheim, der niemanden kalt ließ.

Mehr zum Thema

Im echten Leben ist die Thematik Alter für Harald Krassnitzer eine sehr präsente. Denn seine Mutter ist 95, leidet an Demenz. Krassnitzer sagte dem Stern vor einem Jahr: "Sie hält mich für ihren Ehemann, Bruder oder Hund, und ich gehe einfach darauf ein, spiele mit. So kommen teils sehr skurrile, aber auch spannende Gespräche zustande, bei denen ich oft viel erfahre, weil sie die Tür zu Räumen öffnen, die ich bislang nicht kannte.“

© ORF/Petro Domenigg

Schmerzliche Erkenntnisse

Und auch: "Der Gedanke, selbst in so einen Zustand zu verfallen, macht mir tierisch Angst.“ Im Tatort gibt es eine Szene, in der auch Krassnitzers Rolle mit Vergänglichkeit konfrontiert ist. Er trifft im Pflegeheim seine alte Liebe wieder - die im Rollstuhl sitzt und nicht mehr für sich sorgen kann. Bibi (Adele Neuhauser) und Moritz (Harald Krassnitzer) fangen ein Gespräch darüber an, wie es wäre, wenn er sich jetzt um seine Verflossene kümmern müsste. Es ist ein schmerzlicher Austausch, doch Bibi ist sicher, dass Moritz alles für die Frau tun würde.

Der Elektriker - Inhalt

Der 74-jährige Danijel Filipovic kommt im Pflegeheimheim unter eigenartigen Umständen ums Leben: Kurz nachdem der Pfleger Horst dem gehbehinderten Mann per Hebelift in die Wanne geholfen hat, muss er ihn wegen eines Feueralarms allein lassen. Da zu wenig Personal vorhanden ist, muss sich der Pfleger selbst darum kümmern. Als er zurückkommt, ist Danijel Filipovic unter Wasser und ertrunken – Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen. Moritz Eisner und Bibi Fellner ermitteln in einem Umfeld, in dem offensichtliche Motive zunächst rar sind. Beharrlichkeit, Einfühlungsvermögen und kriminalistisches Geschick lassen Moritz und Bibi allerdings immer tiefer in die facettenreiche Welt des Alters und der Pflege eintauchen. Und was sie zu sehen bekommen, ist ernüchternd: Danijels Tochter, die am Tag des Mordes auf Besuch war, steckt in Geldschwierigkeiten und hatte ein problematisches Verhältnis zu ihrem Vater. Ein hausinterner Fußpfleger ist vorbestraft und wurde von Danijel mehrfach schwer beleidigt. Die Wurzeln des Konfliktes scheinen in ihrer geteilten Vergangenheit zu liegen. Der Rest des unterbesetzten Personals ist vor Stress buchstäblich am Anschlag.