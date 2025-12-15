Schockmoment: Schlagerstar Howard Carpendale fragt live nach seinem Einsatz

Ein eigentlich routinierter Duett-Auftritt entwickelte sich in Hamburg zu einem kurzen Moment der Verwirrung – und blieb dem Publikum besonders in Erinnerung.

Ein prominenter Gast sorgte am Samstagabend (13. Dezember) für einen kurzen Moment der Irritation bei Kerstin Otts Konzert in Hamburg. Als Howard Carpendale die Bühne der Barclays Arena betrat, schien zunächst nicht ganz klar zu sein, wie der gemeinsame Auftritt ablaufen sollte.

Mehr lesen:

Die 43-jährige Schlagersängerin ist derzeit mit ihrer Band unter dem Tourtitel „Für immer für euch“ unterwegs und machte am Wochenende Halt in der Hansestadt. Vor rund 4000 Besucherinnen und Besuchern verwandelte sie die Barclays Arena in einen mitreißenden Konzertsaal.

"Du sagst mir, wenn ich singen soll, ne?

Mit besonderer Spannung erwartet wurde der Auftritt von Howard Carpendale. Der 79-jährige Schlagerstar sollte gemeinsam mit Ott ihren Duett-Titel „Wegen Dir (Nachts wenn alles schläft)“ aus dem Jahr 2019 präsentieren. Doch der Einstieg verlief ungewohnt zögerlich. Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, wandte sich Carpendale kurz vor Beginn des Songs an seine Duettpartnerin mit den Worten: „Du sagst mir, wenn ich singen soll, ne?“ Die Fans fragten sich, was mit dem sonst so professionellen Sänger los war.





Höflichkeit oder Verwirrung?

Die Unsicherheit hatte offenbar ihren Grund. Kerstin Ott nutzt ihre Konzerte nicht nur für Musik, sondern auch für sehr persönliche Einblicke. In Hamburg erzählte sie dem Publikum offen von prägenden Momenten aus ihrem Leben. So erinnerte sie sich daran, dass sie vor rund zehn Jahren hinter der Bühne vor Nervosität „in die Hose gemacht“ und aus Anspannung „eine halbe Flasche Wodka runtergekippt“ habe.

Heute spricht die Sängerin bemerkenswert offen über ihre Vergangenheit. Erst kürzlich machte sie auch ein belastendes Erlebnis aus ihrer Zeit im Kinderheim öffentlich – und zeigt damit, wie selbstverständlich sie mittlerweile mit den Schattenseiten ihres Lebens umgeht.