Andreas Ferner feiert Fake-50er – und spendet für Kinderkrebs-Hilfe

Mit viel Witz, prominenten Gästen und einer klaren Botschaft für den guten Zweck feierte Andreas Ferner seinen Geburtstag.

Andreas Ferner nimmt es mit Zahlen nicht allzu genau – dafür mit Humor und Herz. Der Kabarettist, Schauspieler und HAK-Professor feierte am Freitagabend im Wiener Aera erneut seinen 50. Geburtstag. Nachdem der selbsternannte „Botschafter des schulischen Humors“ bereits vorletztes Jahr die Fünf vorne stehen hatte, wurde nun kurzerhand der 50. (+2) noch einmal gefeiert – und das gleich für den guten Zweck.

Rund 150 Gäste folgten der Einladung von „Österreichs lustigstem Lehrer“ und machten den Abend zu einer ebenso ausgelassenen wie solidarischen Feier. Auf Geschenke verzichtete der Jubilar bewusst, stattdessen bat er um Spenden zugunsten der Österreichischen Kinderkrebshilfe. Deren Obmann René Mulle ließ es sich nicht nehmen, persönlich anwesend zu sein und zeigte sich vom Engagement des Geburtstagskindes beeindruckt.

Herzenswärme

„Es ist beeindruckend, wie Andreas’ Humor Menschen verbindet und gleichzeitig Gutes tut. Danke Andreas, dass du bei deinem Geburtstag an uns gedacht hast und danke an alle Anwesenden, die zu diesem großzügigen Spendenbetrag beigetragen haben! Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Andreas Ferner in seiner Rolle als unser Botschafter fortzusetzen“, betonte Mulle im Rahmen der Feier.

Ciro de Luca, Andreas Ferner und Peter Windhofer. © Moni Fellner

Promis als Party-Gäste

Unter den Gratulantinnen und Gratulanten fanden sich zahlreiche prominente Wegbegleiter aus Kultur, Medien und Sport. Mit dabei waren unter anderem die Kabarettisten Nadja Maleh, Christoph Fälbl und Ciro de Luca, die Schauspieler Christian Strasser und Peter Windhofer, Ex-Beachvolleyballer Oliver Stamm und der frühere Postbus-General Heinz Stiasny sowie viele weitere Freundinnen und Freunde des Jubilars, die bis in die frühen Morgenstunden feierten.

Für die musikalische Begleitung sorgte die Band „De Zember“, später übernahm DJ Edelchecker das Kommando über die Tanzfläche. Die Stimmung blieb ausgelassen – ganz im Sinne des Gastgebers, der den Abend sichtlich genoss.

Peter Windhofer und Christian Strasser. © Moni Fellner

„Dreimal 50 werden ist zwar mathematisch fragwürdig, aber wenn dabei so viele tolle Menschen zusammenkommen, die auch noch Gutes vollbringen, drückt selbst der strengste Fessor ein Auge zu“, kommentierte Ferner augenzwinkernd.





Seit mittlerweile 25 Jahren steht der Allrounder des Humors auf der Bühne, tourt durch ganz Österreich und ist zudem ein gefragter Bildungsexperte in den heimischen Medien. Stillstand ist für ihn auch nach dem dritten 50er keiner in Sicht: Seine nächsten Termine finden sich auf www.andreasferner.at.