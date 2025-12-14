Glanzvolles VIP-Event zeigt Panorama Royal in neuer Pracht

Nach mehreren Monaten Umbau hat das Tiroler Wellnesshotel Panorama Royal seine erneuerten Bereiche erstmals öffentlich präsentiert. Ein festlicher Abend markierte den Abschluss des umfangreichen Um- und Zubaus.

Erst im Herbst wurde das Panorama Royal vom Luxusreisemagazin "Connoisseur Circle" als bestes Wellnesshotel Österreichs ausgezeichnet. Nur zwei Monate später lud die Gastgeberfamilie Peter Mayer mit Tochter Julia Mayer und Sohn Daniel Krieger zur feierlichen Präsentation der neuen Hotelbereiche.

Otto Retzer, Peter Mayer, Nina Hartmann © Panorama Royal

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und erlebten den angekündigten "Neubeginn voller Magie". Unter den prominenten Besuchern waren Schauspieler Otto Retzer mit seiner Frau Shirley, Kabarettistin Nina Hartmann, Haubenkoch Robert Letz und weiteren prominenten Gäste.

Peter und Julia Mayer, Daniel Krieger © Panorama Royal

Gäste aus Politik Wirtschaft

Robert Letz mit Shirley und Otto Retzer. © Panorama Royal

Auch Vertreter aus Politik und Tourismus nahmen an der Veranstaltung teil, darunter die Bürgermeister Martin Krumschnabel, Paul Sieberer und Hermann Ritzer sowie Gerhard Hörhager, Obmann des Tourismusverbandes Kufsteinerland. Aus der regionalen Wirtschaft waren unter anderem Prokurist Frank Maier, Sparkasse-Kufstein-Vorstand Klaus Felderer, EUREGIO-Inntal-Präsidentin Barbara Schweighofer und Morandell-Geschäftsführer Mario Morandell anwesend.

Umfassende Neuerungen im Haus

Die Modernisierung umfasst eine neue Panorama-Bar, einen vergrößerten Fitnessbereich, einen neu gestalteten Meditationsraum sowie eine völlig neu konzipierte Lobby. Zusätzlich entstanden neue Restaurantbereiche und das "Baumnest" mit 21 neuen Zimmern.

Wellness-Bereich © Panorama Royal

Ergänzt wird das Angebot durch neue Rückzugsorte in der Relax-Dream-World. Dazu zählen der Raum "Leuchtende Quelle des Lebens" sowie die Sauna "We Are The World", die zusätzliche Bereiche für Ruhe und Entspannung schaffen.