Frauke Ludowig
© Instagram

Kritik

"An Peinlichkeit nicht zu übertreffen!" - Frauke Ludowigs Outfit sorgt für Wirbel

14.12.25, 12:54
Fans sind sehr geteilt über dieses spezielle Outfit der "Exklusiv"-Moderatorin.

Schwarze Stilettos, eine gemusterte Strumpfhose und ein kurzes Kleid mit XL-Bandeau-Ausschnitt: Frauke Ludowig zeigte sich überaus sinnlich in ihrer Outfitwahl.

Frauke Ludowig
© Getty Images

Doch wo ging es für die fesche Moderatorin der " Exklusiv "-Sendereihe hin, so aufgebrezelt? Auf den Weihnachtsmarkt in Köln! Dort fand das Shooting statt, von dem sie einen Clip postete.

Kritische Kommentare

Rasch wurde dieser kommentiert. Viele hatten dazu eine Meinung. Während einige das Outfit einfach nur gut und hot fanden, war es für andere ein echtes No-Go:

  • Liebe Frauke ich glaube,es sieht etwas unvorteilhaft aus. Aber du bist trotzdem eine tolle Frau.
  • Sonst feier ich dich für deine Outfits..aber das gefällt mir gar nicht ..und das hat nichts mit Alter zu tun..es ist nicht stimmig 
  • An Peinlichkeit nicht zu übertreffen... Frag mich immer warum kann man seine Garderobe nicht mit Stil und Eleganz wählen. Es gibt sooo coole Outfits. Ich verstehe es einfach nicht
  • Das Kleid ist etwas zu kurz u.d.Blumen sind irgendwie am,falschen'Platz?!? Tolle Beine und Figur sowieso 
  • Sorry, nicht toll,,,,das Outfit ist dem Alter nicht gut gesinnt, das hat nix mit toller Figur zu tun, es wirkt,,,,sorry überzogen  

Begeisterte Stimmen

ir haben lediglich Sorge, dass es der Moderatorin zu kalt werden könne am Weihnachtsmarkt. Aber sonst soll natürlich jede/r tragen, was gefällt. So sehen das auch ihre Fans und schreiben unter den Clip: "Mega scharf", "Hammer", "Jede Frau darf tragen, was sie will".

