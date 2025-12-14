"An Peinlichkeit nicht zu übertreffen!" - Frauke Ludowigs Outfit sorgt für Wirbel

Fans sind sehr geteilt über dieses spezielle Outfit der "Exklusiv"-Moderatorin.

Schwarze Stilettos, eine gemusterte Strumpfhose und ein kurzes Kleid mit XL-Bandeau-Ausschnitt: Frauke Ludowig zeigte sich überaus sinnlich in ihrer Outfitwahl.

Doch wo ging es für die fesche Moderatorin der " Exklusiv "-Sendereihe hin, so aufgebrezelt? Auf den Weihnachtsmarkt in Köln! Dort fand das Shooting statt, von dem sie einen Clip postete.

Kritische Kommentare

Rasch wurde dieser kommentiert. Viele hatten dazu eine Meinung. Während einige das Outfit einfach nur gut und hot fanden, war es für andere ein echtes No-Go:

Begeisterte Stimmen

ir haben lediglich Sorge, dass es der Moderatorin zu kalt werden könne am Weihnachtsmarkt. Aber sonst soll natürlich jede/r tragen, was gefällt. So sehen das auch ihre Fans und schreiben unter den Clip: "Mega scharf", "Hammer", "Jede Frau darf tragen, was sie will".