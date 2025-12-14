Waaas? Ohne "Aschenbrödel" würde es Sophia Thomalla nicht geben!

Der Kultfilm hat so einiges mit der deutschen Moderatorin zu tun.

Für viele Menschen ist dieser Film der Inbegriff von Weihnachten: " Drei Haselnüsse für Aschenbrödel "! Darum wird der Klassiker aus dem Jahre 1973 jedes Jahr an vielen Terminen gespielt.

Doch nicht nur für die Zuseher ist der Film besonders. Nein, auch Schauspielerin Simone Thomalla hat ein Faible für die Märchen-Schmonzette. Denn ihr Vater Alfred war beim Dreh für die Ausstattung des Films zuständig. Er war einer der bekanntesten Bühnenbildner der DDR.

Doch das ist nicht der einzige Grund, warum Thomalla den Film liebt, wie sie im Bild-Talk verrät: " „Ich war damals sechs oder sieben und natürlich im richtigen Prinzessinnen-Fan-Alter. Ich erinnere mich an die Premiere in Potsdam. Ich war sofort hin und weg von Prinz Pavel Travnicek.“

Dieser Crush soll für immer Folgen für Thomalla gehabt haben, der Männertyp somit festgelegt: „Man kann es nicht anders sagen, aber wenn ich mir heute die Fotos von Sophias Papa (Schauspieler André Vetters, Anm. d. Red.) anschaue, dann ist mir relativ klar: Den habe ich mir auch wegen Aschenbrödel geschnappt.