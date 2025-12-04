Alles zu oe24VIP
Maximilan Schell & Ehefrau Iva Mihanovic
© Getty Images

Privater Talk

Neue Liebe für Iva Schell? Jetzt spricht sie Klartext!

Von
04.12.25, 09:06 | Aktualisiert: 04.12.25, 10:14
Im Gespräch mit oe24 offenbart die Opernsängerin, wie es ihr privat geht. Das Thema Männer spricht sie ganz offen an und überrascht mit ihrer Aussage.

Seit dem Tod ihrer großen Liebe, Oscar-Preisträger Maximilian Schell († 2014), hat man Iva Schell (47) nur selten in männlicher Begleitung in der Öffentlichkeit gesehen – abgesehen von Kari Noé, dem Vater ihrer Tochter Viktoria Katharina Luise. Schon die Beziehung mit ihm sorgte damals für einiges an Gesprächsstoff, schließlich handelte es sich ausgerechnet um den Großcousin ihres verstorbenen Ehemannes.

Trotz der späteren Trennung betonte die Sängerin stets, dass sie und der Vater sich gemeinsam um ihre Tochter kümmern wollen: „Unsere Tochter wird bei mir leben, ungeachtet dessen werden wir aber ihren Lebensweg gemeinsam begleiten“, erklärte sie damals. Iva lebt bis heute auf der Alm in Oberpreitenegg, Kärnten.

Bei einem Charity-Punsch sprach die Sängerin nun gegenüber oe24 offen über ihr Privatleben – und verriet, warum sie sich in puncto Liebe derzeit entspannt zurücklehnt.
„Ich habe die Suche aufgegeben“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. „Man darf ja angeblich nicht suchen, das weiß ich. Aber: Auf der Alm wird man leider schwer gefunden“, fügt sie scherzhaft hinzu.

 


 

Hoffnungsschimmer

Ganz aufgegeben hat sie die Hoffnung auf eine neue Partnerschaft aber nicht. Im Gegenteil: Sie wünsche sich, dass 2026 die Liebe den Weg zu ihr findet – auch wenn sie nicht aktiv danach Ausschau hält. An diesem Charity-Abend ist Tochter Viktoria (9) übrigens bei einer Freundin. „Das ist auch einmal angenehm“, gesteht Schell mit der sympathischen Ehrlichkeit einer alleinerziehenden Mutter, die ihre seltenen Ausgehmomente zu schätzen weiß.

Beruflich läuft es für die vielseitige Künstlerin hervorragend. Gerade in der Vorweihnachtszeit seien die Engagements zahlreich, erzählt sie – eine Zeit voller Musik, Termine und Applaus. Iva Schell wirkt angekommen: im Leben, in ihrer Rolle als Mutter und in der Gelassenheit, dass das Schicksal schon weiß, wann es wieder anklopft.

