"Dancer against Cancer": Im Dreivierteltakt für den guten Zweck

Am 10. Mai 2025 war es soweit, der 18. Dancer against Cancer Ball fand in der Wiener Hofburg statt. Auch heuer war das Motto wieder "A night of Hope"

In den letzten 17 Jahren konnte Dancer against Cancer 1.700.000,-- Euro spenden und auch heuer gab es wieder ein spezielles Projekt der Österr. Krebshilfe Wien, für welches gesammelt wurde:

Mit dem Erlös des diesjährigen Balls unterstützt Dancer Against Cancer den Nachsorge-Schwerpunkt der Krebshilfe Wien mit dem Projekt: „Zurück ins Leben – Unterstützung von krebskranken Menschen in der Nachsorge“ Amber Marshall und Andy Lee Lang © Tischler × Nikolaus Fortelni und Iva Schell © Tischler × Moderiert wurde der Ball-Abend von Musiker Andy Lee Lang, der zu Beginn das Publikum mit seinem "Unchained Melody"-Song begeisterte. Danach wurden alle Krebsbetroffene die heuer am Ball waren mit einer Ehrenrunde durch den Festsaal geehrt. Der MyAid Award ging an die Selbsthilfegruppe Pinke Löwin St. Pölten. Überreicht wurde der Award von Schauspiel-Stargast Amber Marshall, die auf Einladung von Starfotograf Manfred Baumann in Wien war. Amber hat selbst leider in ihrer Familie Krebsfälle selbst erleben müssen und sprach allen anwesenden Fightern gegen Krebs Mut zu, das Leben zu feiern und jeden Tag zu genießen. Heimo und Beatrice Turin © Tischler × Martina und Peter Hacker © Tischler × Den ersten Walzer des Abends tanzte Moderator Andy Lee Lang mit Amber, die normalerweise gar nicht tanzt, sondern ihr Leben als Cowgirl auf ihrer eigenen Ranch mit ihren Pferden genießt. Stadtrat Peter Hacker eröffnete den Ball im Anschluss offiziell. Eine besondern Auftritt gab es von Gary Lux, der - ganz im Zeichen des Songcontests - das Lied "Kinder dieser Welt" als auch einen ganz neuen eigenen Song zum Besten gab. Musikalisch war auch Beatrice Turin im Einsatz mit ihrer Hommage an Marylin Monroe. Toni Faber tanzt mit Begleitung Natalie © Tischler × Maya Hakvoort und Gary Lux © Tischler × Der Ball feierte mit vielen Prominenten "Angels" eine Nacht für das Leben. Erstmals wurden für Krebsbetroffene sogenannte "Angels" ins Leben gerufen, die Tickets für die oft auch finanziell sehr angeschlagenen Fighter spendeten: Alexander Beza und Kathi Stumpf, Heribert Kasper, Iva Schell, Evelyn Rillé, Daniela Krammer, Gary Lux, Hannes Nedbal, uva.