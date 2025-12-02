Jetzt fix: DAS sind die neuen "Tatort"-Ermittler

Wie nun bekannt wurde, stehen die Austro-"Tatort"-Nachfolger von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser fest – es sind: Miriam Fussenegger und Laurence Rupp.

Wien. Ex-"Buhlschaft" Miriam Fussenegger und Laurence Rupp sind ab 2027 das neue Ermittler-Duo im österreichischen "Tatort". Das wurde am Dienstag vom ORF nun auch offiziell bestätigt. Die beiden, die gemeinsam am Wiener Max Reinhardt Seminar studierten, treten die Nachfolge von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser an, die auf eigenen Wunsch den "Tatort"-Dienst quittieren und noch in drei neuen Austro-Krimis zu sehen sein werden.

Drehstart für den ersten Fall des neuen Duos, das in seinen Rollen als Halbgeschwister Charlotte "Charlie" Hahn und Alex Maleky agiert, wird voraussichtlich im Frühling 2026 sein. Das Drehbuch zu "Azra" stammt von Sarah Wassermair, Dominik Hartl führt Regie. Die Verbindung der beiden neuen Protagonisten steht auch im ersten Fall im Mittelpunkt, denn als Hahn die Leitung einer Sondereinheit des Bundeskriminalamts annimmt, weiß niemand, warum sie den ihr zugeteilten neuen Kollegen Maleky so gut kennt. Den Spekulationen sind Tür und Tor geöffnet.

Weißmann: "Zwei mehr als würdige Nachfolger"

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nannte Laurence Rupp und Miriam Fussenegger in einer Aussendung "zwei mehr als würdige Nachfolger" für die Publikumslieblinge Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, die bei ihrem Ausscheiden rund 40 Mal gemeinsam ermittelt haben werden (Krassnitzers erster Fall wurde 1999 erstmals ausgestrahlt, Neuhausers 2011). Bei der Suche der Nachfolger habe sich "diese neue Konstellation auf natürliche Weise herausgebildet", schilderte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. Mit dem neuen Team beginne für den österreichischen "Tatort" "ein neues Kapitel - mit einer neuen Generation und einem völlig neuen Zugang".

Fussenegger: "Ehre und Auszeichnung"

"Als ich erfahren habe, dass ich neue 'Tatort'-Kommissarin werde, war ich erst ungläubig, dann habe ich mich sehr gefreut. Es folgten natürlich auch eine gewisse Aufregung und Nervosität, weil man die großen Fußstapfen, in die man tritt, ausfüllen möchte. Es ist schön, dieses große Geheimnis, das ich schon so lange mit mir herumtrage, jetzt teilen zu dürfen. Der 'Tatort' ist ikonisch. Es ist eine Ehre und Auszeichnung, sich in die Riege dieser tollen Schauspieler:innen einzureihen", wurde Miriam Fussenegger zitiert. "Die Reihe steht für Qualität sowie gesellschaftspolitische und sozialkritische Inhalte. Man darf seine Figur lange begleiten und entwickeln."Sie kenne Laurence Rupp "schon sehr lange und freue mich, mit ihm einen Partner an meiner Seite zu haben, den ich schauspielerisch und menschlich schätze. Es ist ein Geschenk, sowohl privat als auch in der Figur bereits eine gewisse Vertrauensbasis zu haben. Der 'Tatort' lebt von der Kombination dieser zwei Menschen, die miteinander spielen und diese Begegnung erleben."

Rupp: "Große Demut und Verantwortung"

"Es ist überwältigend, Teil des neuen "Tatort"-Teams zu sein. Ich spüre eine große Demut und Verantwortung, aber auch eine irrsinnige Freude. Ich freue mich darauf, mich mit dieser Figur auseinanderzusetzen und Alex Maleky zum Leben zu erwecken", hieß es seitens von Laurence Rupp, der einst im Kreise der Familie immer wieder "Tatort" geschaut hat. "An der 'Tatort'-Reihe ist toll, dass ein großes Augenmerk auf gute Bücher sowie tolle Regie und Schauspieler:innen gelegt wird. Es werden Filme geschaffen, die in die Tiefe gehen." Mit Miriam Fussenegger zu arbeiten, sei "sehr besonders. Wir kennen uns seit 15 Jahren und haben die Arbeit des Kennenlernens und des miteinander warm Werdens daher bereits erledigt".

Noch drei Mal ermitteln Krassnitzer und Neuhauser

Der nächste Austro-"Tatort" ("Der Elektriker") ist am Sonntag, dem 14. Dezember zu sehen. Im Laufe des Jahres 2026 stehen dann die beiden letzten Fälle von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser auf dem Programm. Sie tragen die Arbeitstitel "Gegen die Zeit" und "Dann sind wir Helden".