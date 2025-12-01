Larissa Marolt bringt kaiserlichen Schatz zu "Bares für Rares"

Larissa Marolt will den Experten ein Schmuckstück des Kaisers Franz Joseph I. präsentieren. Ob die Händler den historischen Wert bestätigen und Marolt ein attraktives Angebot erhält, wird erst in der Sendung enthüllt.

Das ZDF zeigt am 10. Dezember um 20:15 Uhr eine festliche XXL-Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares" mit Gastgeber Horst Lichter (63). Laut "Gala" präsentiert Schauspielerin und Model Larissa Marolt in der besonderen Sendung eine außergewöhnliche Rarität: ein Schmuckstück, das einst dem österreichischen Kaiser Franz Joseph I. gehört haben soll und sich im Besitz ihrer Familie befinde. Ob die Experten und Händler den historischen Wert bestätigen und Marolt ein zufriedenstellendes Angebot erhält, bleibt spannend und wird erst in der Sendung enthüllt.

Die Bewertung übernehmen wie gewohnt die Expertinnen und Experten Heide Rezepa-Zabel, Wendela Horz, Annika Raßbach und Detlev Kümmel. Im Händlerraum sind Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Fabian Kahl, Daniel Meyer, Elisabeth "Lisa" Nüdling und Julian Schmitz-Avila vertreten. Die Ausgabe findet in einer festlich geschmückten Kulisse auf Schloss Drachenburg in Königswinter (Nordrhein-Westfalen) statt.

Auch an Weihnachten sind Fans der Trödelshow versorgt: Am 24. Dezember zeigt das ZDF um 20:15 Uhr den "Bares für Rares"-Weihnachtsabend. Horst Lichter feiert gemeinsam mit bekannten Experten und Händlern und blickt auf das Jahr 2025 zurück. Musikalische Unterstützung kommt von Sängerin Leslie Clio. Außerdem wird ein Kinderchor für die "Bares für Rares"-Gruppe singen, berichtet "Gala".