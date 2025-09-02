oe24 trifft Kommissar Rex & enthüllt erste Geheimnisse der Kult-Serie

Wir haben den Kulthund und seine Trainerinnen besucht.

Mitte der 1990er Jahre bis 2004 hat er vielen das Vorabendprogramm versüßt: "Kommissar Rex" war Kult, dank der Mischung aus Spannung, interessanter Handlung und dem Hauptdarsteller, einem schlauen und herzigen Schäferhund.

Exportschlager

Bis heute ist die Serie ein internationaler Exportschlager, wurde in Ländern wie Polen, Finnland, bis Australien ausgestrahlt. Kanada und Italien versuchten sogar einen eigenen Rex-Ableger, doch das Original ist bald zurück.

Dreharbeiten in Wien

Derzeit finden in Wien die Dreharbeiten zu sechs neuen Folgen von "Kommissar Rex" in Spielfilmlänge statt, die 2026 ausgestrahlt werden. Ein schöner Anlass, um den Star der Serie kennenzulernen.

Geheimnis gelüftet

Wir haben Rex mit seinen Trainerinnen getroffen und dürfen das wichtigste Geheimnis verraten. Denn schon früher lautete die große Frage: Geht's ihm denn gut, dem Rex? Ja, eindeutig. Rex geht es blendend. Er hat dort, wo er wohnt (das wiederum ist streng geheim) viel Auslauf im Grünen, ein abwechslungsreiches Gelände steht ihm zur Verfügung in dem er herumtollen kann. Und das Wichtigste: In seiner Freizeit darf er ganz normale Hundesachen machen. Cheftrainerin Farina erklärt dazu: "Wir bringen ihm vieles bei, das normale Hunde nicht unbedingt dürfen, weil er das laut Drehbuch können muss." Darunter bellen auf Kommando oder graben. Das macht er dann auch, wenn er Drehpause hat.

Spezialtricks - Top Secret

Für die neuen Folgen hat Rex wieder anspruchsvolle Tricks zu lernen, darunter pssst, auch, wie man Weinfässer für die Verbrecherjagd einsetzt! Und noch einiges mehr, wie wir Ihnen bald auf oe24 zeigen werden.

Neue Fälle – neues Team

Maximilian Brückner übernimmt die Rolle von Kommissar Max Steiner, der als erfahrener Ermittler gemeinsam mit seinem Schäferhund Rex Verbrechen aufklärt. Sein Kollege Inspektor Felix Burger wird von Ferdinand Seebacher dargestellt, als Pathologe Dr. Tom Wippler ist Alfred Dorfer zu sehen. Doris Golpashin komplettiert als Chefin Major Evelyn Leitner das neue „Kommissar Rex“-Team, das u. a. in einem gescheiterten Bombenanschlag und einem Todesfall in einem Fiaker ermitteln muss. Doch damit nicht genug: Vor Max’ Tür steht plötzlich seine erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt), die von einer Südamerika-Reise zurückkehrt – und sie stellt ihren Vater vor einige emotionale Herausforderungen.