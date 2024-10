Paukenschlag! "Kommissar Rex" feiert Comeback

MR Film-Produzent Auspitz: Mehrere 90-Minüter geplant.

"Kommissar Rex" kommt zurück. 2025 soll eine Reihe von 90-minütigen Filmen rund um den ermittelnden Deutschen Schäferhund gedreht werden. Für 2026 ist die Ausstrahlung geplant, kündigte MR Film-Produzent Oliver Auspitz gegenüber dem "Kurier" an.

Mehr zum Thema

Wer wird ermitteln?

"Es wird ein neuer 'Rex' sein, der aber auch das Gefühl von damals vermitteln soll", so Auspitz. Der künftige Hauptdarsteller besuche bereits die Polizeihundeschule. Über seinen menschlichen Ermittlungspartner ist noch nichts bekannt.

Verkaufsrekorde

Es ist ziemlich genau 30 Jahre her, dass die ersten Folgen von "Kommissar Rex" im ORF zu sehen waren. Es folgten 18 Staffeln und internationalen Verkaufsrekorde. Das Format erlangte in fast 150 Ländern Bekanntheit und ist damit eine der erfolgreichsten österreichischen Serien. In den vergangenen Jahren wurde es jedoch ruhig um den Vierbeiner.

Wird funktionieren

Auspitz ist dennoch überzeugt, dass das Comeback funktionieren werde: "Die Leute haben ja auch nicht aufgehört, Hunde zu lieben." Die Geschichten sollen trotz Crime-Aspekt "ein gutes Gefühl und viel Emotion der Hauptfiguren" vermitteln, sagte der Produzent.

Realisiert wird das Vorhaben von MR Film, Beta Film, dem ORF und Sat.1. Zur Überbrückung erinnert der ORF im November an "30 Jahre Kommissar Rex".