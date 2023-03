Rex-Herrl Gedeon Burkhard erklärt: So läuft die Dreierbeziehung.

Es war der pikante Aufreger der Woche: " Kommissar Rex "-Star Gedeon Burkhard packte über sein Intimleben gegenüber "BUNTE " aus.

Burkhard: "Sex meistens zu Dritt"

Der 53-jährige erklärte sein Lebens- und Liebesmodell . Das ist etwas ungewöhnlich, denn er lebt mit zwei Frauen, Ann-Britt Dittmar und Sasha Venduta, in einer Dreierbeziehung. Er schildert die Situation so: "Ich bin hier jetzt nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat. Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit." Aber, wie ist das mit der körperlichen Liebe denn genau? Die Sex-Frage entscheide sich "nach Lust und Laune". Jedoch ist es so: "Meistens sind wir zu dritt."

© Getty Images

Mama lebt auch in der Wohnung

Gedeon und seine Mama

Die drei leben zusammen großen Altbauwohnung in Berlin. Und unlängst zog noch jemand dazu: Gedeons Mutter Elisabeth von Molo. Die war nicht immer so happy über das Lebensmodell ihres Sohnes, doch das hat sich geändert, sagt Gedeon happy: "Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels schockverliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken, " so Burkhard zu BUNTE.

© Getty Images ×

Rex und Gedeon - einer süßer als der andere

In der beliebten TV-Serie " Kommissar Rex " übernahm Gedeon Burkhard von Tobias Moretti die Rolle des Rex-Herrls und spielte von 1997 bis 2000 den feschen Inspektor Alexander Brandtner.