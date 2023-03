'Kommissar Rex' Gedeon Burkhard, Ex-Herrl von TV-Hund Rex spricht über seine ungewöhnliche Beziehung.

In der beliebten TV-Serie " Kommissar Rex " übernahm Gedeon Burkhard von Tobias Moretti die Rolle des Rex-Herrls und spielte von 1997 bis 2000 den feschen Inspektor Alexander Brandtner.

Burkhard: Nicht nur sexuell

In der Zeitschrift "Bunte" spricht der 53-jährige nun über sein Lebens- und Liebesmodell. Das ist etwas ungewöhnlich, denn er lebt mit zwei Frauen in einer Dreierbeziehung. Er schildert die Situation so: "Ich bin hier jetzt nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat. Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit."

© Getty Images

Gedeon und seine Mama

Mit seinen Lebensgefährtinnen Ann-Britt Dittmar und Sasha Venduta lebt er in einer großen Altbauwohnung in Berlin. Und unlängst zog noch jemand dazu: Gedeons Mutter Elisabeth von Molo. Die war nicht immer so happy über das Lebensmodell ihres Sohnes, doch das hat sich geändert, sagt Gedeon happy: "Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels schockverliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken, " so Burkhard zu BUNTE.

Burkhard ist passionierter Heimwerker

Ein Problem gibt es für ihn: Das Bett wird langsam zu klein, er muss es vergrößern - in jede Richtung 30 bis 40 Zentimeter. Vielleicht treffe er eine Marktlücke, meint er und hält fest: "Noch jemand passt nicht mit ins Bett."

Die ganze Geschichte lest ihr in BUNTE 14/2023, ab Donnerstag (30. März)