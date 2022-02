Mehr als 1.100 positiv Getestete an NÖ Schulen

1.068 Mädchen und Buben, 87 Personen aus Lehr- und Verwaltungspersonal.

Bei PCR-Tests an den niederösterreichischen Schulen zu Beginn des Semesters sind mehr als 1.100 positive Corona-Fälle aufgespürt worden. Es habe sich um 1.068 Mädchen und Buben und um 87 Personen aus dem Lehr- und Verwaltungspersonal gehandelt, berichtete die Bildungsdirektion in St. Pölten am Mittwoch.

Testungen

"Es sind dies sehr hohe Zahlen, aber sie spiegeln die Gesamtinfektionszahlen in der Bevölkerung wider und zeigen, wie wichtig die Testungen für einen sicheren Schulbetrieb sind", wurde weiter mitgeteilt. Positiv sei, "dass bisher keine Schule geschlossen werden musste". 26 Klassen seien im Distance Learning. Im Hinblick auf die hohe Zahl von positiven Schülerinnen und Schülern "ist es sehr zu begrüßen, dass nunmehr zwei Mal in der Woche PCR getestet wird", so die Bildungsdirektion Niederösterreich.