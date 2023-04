Schauspieler Gedeon Burkhard setzt nun auch auf erotische Geschichten!

Einige Jahre war es um "Kommissar Rex"-Herrl Gedeon Burkhard ein bisschen stiller geworden, dafür ist er nun präsenter denn je! Den Auftakt zum neu entfachten Interesse am 53-jährigen Schauspieler machte sein keckes Interview in der Zeitschrift BUNTE. Darin verriet er sein Liebeskonzept - er lebt mit zwei Frauen zusammen! Eine gleichberechtigte Beziehung sei das, sie würden alles teilen. Die Sex-Frage entscheide sich "nach Lust und Laune". Jedoch ist es so: "Meistens sind wir zu dritt."

© Getty Images ×

Burkhard und seine Freundinnen: Sascha Veduta und Ann-Britt Dittmar

Kümmert sich um Dreierbeziehung

Er kümmert sich jedenfalls gut um seine Ladies, baut sogar im Badezimmer neue Kasterl, wenn sie welche benötigen. Diese Arbeit zeigt er dann auf seinem neuen Insta-Kanal, "Der Schraubenflüsterer". Darin verbindet Burkhardt sein Heimwerk-Talent mit seinen Schauspielkünsten, dreht lustige Clips, in denen er sich schon mal über den Prototyp des starken Mannes lustig macht.

TV-Zuschauer trauern um "Kommissar Rex"

Erotische Geschichten

Ein weiteres Format hat Burkhard auch entwickelt... Wie auf seiner Homepage ersichtlich ist, spricht der Schauspieler und ausgebildete Synchronsprecher neuerdings erotische Geschichten für seinen Kanal ein. "Heimliches Vergnügen" nennt er das und beschreibt es als "unanständigen Hörgenuss".

ACHTUNG, erst ab 18!

Der Inhalt ist tatsächlich vergnüglich und definitiv unanständig. Denn bereits in der ersten Folge der Serie dreht sich alles ums Eingemachte! Darum, streng ab 18, diese Geschichte, in der Burkard den sinnlich-draufgängerischen Verführer gibt!