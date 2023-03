Gedeon Burkhard setzt auf Liebe zu dritt. Dass er dafür in Form ist, zeigt er nun im Netz.

Schauspieler und " Kommissar Rex "-Star Gedeon Burkard begeistert derzeit mit seinem Lebensmodell, Fans finden, er wirke ausgeglichen und fröhlich wie nie. Burkhard steht dazu, dass er zu dritt lebt und liebt - mit seinen Freundinnen Ann-Britt Dittmar und Sasha Venduta, wie er der Zeitschrift "BUNTE" verriet.

Burkhard: "Richtige Beziehung, nicht nur sexuell"

Gedeon Burkhard schildert die Situation so: "Ich bin hier jetzt nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat. Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit." Aber, wie ist das mit der körperlichen Liebe denn genau? Die Sex-Frage entscheide sich "nach Lust und Laune". Jedoch ist es so: "Meistens sind wir zu dritt."

Burkhard: Sexy Schraubenflüsterer

Ob dem 53-Jährigen bei der " Doppelbelastung " nicht die Puste ausgeht? Wie neue Aufnahmen des Schauspielers zeigen, scheint sein Lebensstil eher ein Jungbrunnen zu sein, er ist top in Form. Ob Sport dahintersteckt, oder er einfach gerne in der Wohnung selber anpackt, sein Oberkörper kann sich sehen lassen. Burkhard hat einen neuen YouTube-Kanal auf dem er Tipps zum Heimwerken gibt. Gearbeitet wird dabei stilecht ohne Oberteil, dafür mit einem prall gefüllten Werkzeuggürtel... Und was baut er da so? Zum Beispiel Regale für seine Freundinnen, er weiß sich also wirklich auf allen Ebenen um die zwei zu kümmern" Demnächst will er das Bett der drei vergrößern.

Rex und Gedeon - einer süßer als der andere

Menschlicher Hauptdarsteller bei "Kommissar Rex"

In der beliebten TV-Serie " Kommissar Rex " übernahm Gedeon Burkhard von Tobias Moretti die Rolle des Rex-Herrls und spielte von 1997 bis 2000 den feschen Inspektor Alexander Brandtner.

Gedeon und seine Mama - sie lebt seit kurzem auch bei ihm