© oe24

Nur bei uns

Kommissar Rex: Fass rollen, Waffe schnappen - der ultimative Test mit dem Kult-Hund

Von
07.10.25, 08:24
Teilen

oe24 hat den Hundestar auf Herz und Nieren geprüft. 

Jüngst durften wir Kommissar Rex bei einem Hundetraining besuchen. Der tierische Darsteller dreht derzeit an besonderen Plätzen in Wien und Niederösterreich für das Reboot der legendären Serie; im Sommer übten die Tiertrainerinnen schon fleißig mit dem Hund.

Denn eines ist klar:  Kommissar Rex  muss die besten Tricks draufhaben, um in der gleichnamigen Serie Verbrecher zu schnappen, Verfolgungsjagden durchzustehen und Kriminalfälle zu lösen.

© oe24

Fässer zum Rollen bringen? Ein Klacks für den feschen Schäferhund!

© oe24

Rex sieht die Gefahr, visiert sie an...

© oe24

... und reagiert prompt!

© oe24

Er schnappt sich die Waffe und wird so zum Helden des Tages.

© oe24

© oe24

Auch Kabelbinder beißt er durch wie nix.

© oe24

Kurz rasten...

© oe24

... bevor Rex unsere Redakteurinnen belauscht.

© oe24

Rex mit seiner Trainerin.

Wir haben Rex getestet

Darum haben wir beim Training den ultimativen Test mit dem kultigen Deutschen Schäferhund gemacht. Kann er, was andere Hunde können, und bei welchen Tricks hat er die Schnauze vorn?

  • 1. Alltagstricks: Pfote geben und Kuscheln: Kann Rex denn auch Dinge, die ein „normaler“ Hund macht? Pfote geben und kuscheln? Ja, das hat er auch drauf! Sein weiches, glänzendes Fell lädt sehr zum Kraulen und Streicheln ein. Und was sagt Rex dazu? Dem gefällt es und er bedankt sich mit Bussis, wie es sich in Wien gehört.

Kommissar Rex
© oe24
  • 2. Fortgeschritten – nur für Filmhunde: Bellen: Etwas, das Hunden im Alltag eher abtrainiert wird, muss Rex auf Kommando können. Bellen! Denn wie sonst soll er sich verständigen, wenn er mal wieder eine Gefahrenquelle oder einen bösen Buben entlarvt hat? Auch Graben in der Erde wurde ihm gelernt.

Kommissar Rex

Rex geht auf Verbrecherjagd und muss zu ungewöhnlichen Hilfsmitteln greifen.

© oe24
  • 3. Stunthunde und mehr: Ein echter Polizeihund muss natürlich auch Spezial-Moves zeigen: So kann er zum Beispiel ein Weinfass zum Rollen bringen, Kabelbinder-Fesseln durchbeißen und eine Pistole abnehmen!

 

SO hat Rex abgeschnitten

Fazit: Rex ist und bleibt Kult! Dieser erste Blick auf den Kommissar, bevor wir 2026 das Reboot der Serie sehen werden, zeigt deutlich: Rex hat es noch immer drauf und wird uns königlich unterhalten…

