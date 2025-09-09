ORF-Programmpräsentation mit einigen Knallern

Highlights aus Sport, Unterhaltung und Serienformaten wurden präsentiert.

MITEINANDER das beste Programm in TV, Radio und online, so lautet die Devise der vielfältigen ORF-Angebote 2026, die der ORF im neuen Programmjahr präsentiert.

Unverwechselbare Film- und Serien-Produktionen, der beste Live-Sport, große Unterhaltungs-Events, bildgewaltige Dokus, beeindruckende Kultur-Premieren sowie verlässliche und beliebte Programm-Standards bieten auch 2026 ein abwechslungsreiches „Programm für alle“. Diese wurden am Dienstag, dem 9. September 2025, von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz im Rahmen einer Pressekonferenz den heimischen Medienjournalistinnen und -journalisten vorgeführt.

© Getty

Ausgewählte Innovationen und Highlights

2026 bringt nicht nur den ESC nach Wien, sondern ein ganzes Jahr voller Höhepunkte, hier folgt eines Auswahl

Sportprogramm im Free-TV

2026 wird mit u. a. den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina sowie der Fußball-WM in Kanada/Mexiko/USA ein Super-Sportjahr, und mit dem ORF sind die Fans im Fernsehen, in den Radios, im Stream und online live dabei. Als Rechteinhaber präsentiert der ORF 52 Live-WM-Spiele mit einem umfangreichen Zusatzprogramm, bei

Olympia zeigt der ORF live und exklusiv alle Bewerbe und ist hautnah an den heimischen Olympionikinnen und Olympioniken dran.

Zudem begleitet der ORF-Sport das Herren-Fußball-Nationalteam bei der WM-Qualifikation und zeigt insgesamt vier der acht Qualifikationsspiele live.

Auch der Frauen-Fußball steht einmal mehr im Fokus mit der WM-Qualifikation des Nationalteams und der Bundesliga.

Neben der alpinen Weltcupsaison 2025/26 mit Klassikern wie Kitzbühel geht es auch für die nordischen Sportler und Sportlerinnen in eine neue Saison. Fixpunkte: Vierschanzentournee und die Skiflug-WM in Oberstdorf.

© Petro Domenigg

Heimische Fiction-Produktionen

Ein Kult-Comeback auf vier Pfoten und mit einer kalten Schnauze: „Kommissar Rex“ ermittelt wieder in Wien und im ORF. Sechs neu produzierte Episoden in Spielfilmlänge stehen 2026 auf dem Programm.

ermittelt wieder in Wien und im ORF. Sechs neu produzierte Episoden in Spielfilmlänge stehen 2026 auf dem Programm. Alles neu in der vierten Staffel von „Soko Linz“ : Noch mehr österreichischen Schmäh, ein neues Team und noch mehr Lokalkolorit bei bewährter Spannung stehen 2026 in Linz auf dem Einsatzplan.

: Noch mehr österreichischen Schmäh, ein neues Team und noch mehr Lokalkolorit bei bewährter Spannung stehen 2026 in Linz auf dem Einsatzplan. Die Erfolgsserie „Soko Donau“ feiert mit ihrer 20. Staffel Jubiläum. Oberst Henriette Wolf (Brigitte Kren) verabschiedet sich im Laufe der Staffel in die wohlverdiente Serien-Pension. Als ihr Nachfolger feiert Gregor Seberg alias Helmuth Nowak sein Comeback.

feiert mit ihrer 20. Staffel Jubiläum. Oberst Henriette Wolf (Brigitte Kren) verabschiedet sich im Laufe der Staffel in die wohlverdiente Serien-Pension. Als ihr Nachfolger feiert Gregor Seberg alias Helmuth Nowak sein Comeback. In der dritten Staffel des ORF-Serienhits „ Biester “ führt der Weg von Anja Pichler, Mara Romei, Fanni Schneider und Theresa Riess teilweise nach oben, teilweise nach unten und teilweise zurück zu den Wurzeln.

“ führt der Weg von Anja Pichler, Mara Romei, Fanni Schneider und Theresa Riess teilweise nach oben, teilweise nach unten und teilweise zurück zu den Wurzeln. Die sechsteilige Serie „ Hundertdreizehn “ erzählt exemplarisch die unterschiedlichen Leben von sechs Menschen, die durch einen katastrophalen Verkehrsunfall miteinander verbunden sind.

“ erzählt exemplarisch die unterschiedlichen Leben von sechs Menschen, die durch einen katastrophalen Verkehrsunfall miteinander verbunden sind. Im Mittelpunkt der Event-Serie „ Gnadenlos “ (AT) steht die Polizistin Lea, die unter dem Verdacht, ihre Mutter ermordet zu haben, acht Jahre unschuldig im Gefängnis war. In den Hauptrollen sind – unter der Regie von Umut Dağ – Martina Ebm, Laurence Rupp, Barbara Auer und Tobias Moretti zu sehen.

“ (AT) steht die Polizistin Lea, die unter dem Verdacht, ihre Mutter ermordet zu haben, acht Jahre unschuldig im Gefängnis war. In den Hauptrollen sind – unter der Regie von Umut Dağ – Martina Ebm, Laurence Rupp, Barbara Auer und Tobias Moretti zu sehen. „ Himmel, Herrgott, Sakrament “ geht 2026 in die zweite Runde.

“ geht 2026 in die zweite Runde. Die Jungstars der „ School of Champions “ müssen in ihrer dritten Staffel neben sportlichen Challenges auch weiterhin mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens fertigwerden.

“ müssen in ihrer dritten Staffel neben sportlichen Challenges auch weiterhin mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens fertigwerden. Das neue Programmjahr bringt auch den neuen TV-Serien-Event mit Verena Altenberger, Philipp Hochmair und Eidin Jalali: W. A. Mozarts ältere Schwester Maria Anna steht im Mittelpunkt von „ Mozart/Mozart “ mit den Jungstars Havana Joy und Eren M. Güvercin in den Hauptrollen.

“ mit den Jungstars Havana Joy und Eren M. Güvercin in den Hauptrollen. 2026 bringt endlich die langerwartete Rückkehr eines TV-Hits: „Braunschlag“ von Regisseur und Drehbuchautor David Schalko. In „Braunschlag 1986 “ gibt es ein Wiedersehen mit u. a. Robert Palfrader, Maria Hofstätter, Nicholas Ofczarek, Nina Proll, Manuel Rubey, Simon Schwarz und Sabrina Reiter. Ebenfalls neu: Die zweiteilige Literaturverfilmung „Sturm kommt auf“, hochbesetzt u. a. mit Josef Hader und Verena Altenberger.

“ gibt es ein Wiedersehen mit u. a. Robert Palfrader, Maria Hofstätter, Nicholas Ofczarek, Nina Proll, Manuel Rubey, Simon Schwarz und Sabrina Reiter. Ebenfalls neu: Die zweiteilige Literaturverfilmung „Sturm kommt auf“, hochbesetzt u. a. mit Josef Hader und Verena Altenberger. Als strauchelnder Straßen- und Beislmusiker versucht Voodoo Jürgens in der Titelrolle von Adrian Goigingers Komödie „ Rickerl – Musik is höchstens a Hobby “ über die Runden zu kommen.

“ über die Runden zu kommen. Die von Birgit Minichmayr dargestellte „ Andrea lässt sich scheiden “ und will ihr Leben ändern: Neue Stadt und neuer Job, lautet der Plan in Josef Haders Spielfilm, doch dann läuft der Noch-Ehemann betrunken vor ihr Auto und sie begeht Fahrerflucht.

“ und will ihr Leben ändern: Neue Stadt und neuer Job, lautet der Plan in Josef Haders Spielfilm, doch dann läuft der Noch-Ehemann betrunken vor ihr Auto und sie begeht Fahrerflucht. Premiere feiern auch Andreas Koprivas „ Hades – Eine (fast) wahre Geschichte aus der Unterwelt “ sowie der Festivalhit „Des Teufels Bad“ von Veronika Franz und Severin Fiala.

“ sowie der Festivalhit „Des Teufels Bad“ von Veronika Franz und Severin Fiala. Ebenfalls im neuen Programmjahr im ORF zu sehen: „Ein ganzes Leben“, die erfolgreiche Kinoverfilmung von Robert Seethalers gleichnamigem Millionen-Bestseller, und der Kino-Roadtrip „80 Plus“ mit Christine Ostermayer und Margarethe Tiesel.

© Reiner Riedler

Dokus, Magazine und Reportagen

Nach mehr als 20 Jahren – das erste True-Crime-Format im deutschsprachigen Fernsehen ist zurück im ORF: 2026 planen ORF, ZDF und SRF zwei Eurovisions-Ausgaben von „ Aktenzeichen XY... ungelöst“ live am Mittwochhauptabend.

live am Mittwochhauptabend. Dazu kommen True-Crime-Dokus wie „ Vienna Killing – Die Unterweger Story“ oder „Die Eislady “, ein Film über das heutige Leben der wohl berühmtesten Mörderin Österreichs. „

“, ein Film über das heutige Leben der wohl berühmtesten Mörderin Österreichs. „ Dok 1“ widmet sich auch 2026 brisanten Topics. Oftmals mit einer Prise Selbstironie führen Lisa Gadenstätter und Hanno Settele durch die Sendungen. Das Investigativ-Magazin „ Akte Betrug “ warnt in der ORF-1-Primetime vor neuen und bekannten Betrugsmaschen und deckt die Methoden auf.

“ warnt in der ORF-1-Primetime vor neuen und bekannten Betrugsmaschen und deckt die Methoden auf. Silvia Schneider hat 2026 eine Mission: Unter dem Motto „ Gesund leben – richtig essen “ steht ihre neue Sendung „So isst Österreich besser!“. „Neuer Job – Neues Leben“ berührt mit Geschichten über Menschen, die ihr Leben umkrempeln.

“ steht ihre neue Sendung „So isst Österreich besser!“. „Neuer Job – Neues Leben“ berührt mit Geschichten über Menschen, die ihr Leben umkrempeln. Ab auf die Alm geht es für Melissa Naschenweng in der ORF-Romanze „ Herzklang – Zurück zu mir“ .

. Moderationsduo Victoria Swarovski und Oliver Polzer sind als „ 2 in Tirol “ unterwegs.

“ unterwegs. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ darf im neuen Programmjahr nicht fehlen: 2026 startet die 30. Saison. Ganz frisch ist das Datingformat „Willst Du mit mir gehen?“: Moderatorin und Reporterin Michelle Pippan begleitet in neun Folgen Singles auf einer Wanderung, bei der sie/er auf vier Kandidatinnen und Kandidaten trifft – doch nur eine/einer darf den Weg bis zum Ende gehen.

© Thomas Ramstorfer

Comedy- und Kabarett-Formate

Stars, wie Lydia Prenner-Kasper, Lukas Resetarits, Gery Seidl, Dr. Bohl, Christine Eixenberger, Isabell Pannagl, Omar Sarsam, Klaus Eckel, Manuel Rubey & Simon Schwarz, Christoph Fritz, Andreas Vitásek und Alex Kristan sind zu sehen.

„40 Jahre Hektiker“ feiert die gleichnamige Doku. Beste Unterhaltung von und mit Michael Niavarani ist gleich dreimal garantiert – u. a. mit „Michael Niavarani und Harald Schmidt“ und „Niavarani & Ensemble“.

Mit „Kabarett im Schnee“ läutet ORF 1 im Dezember die bevorstehende Winter-Saison in Salzburg ein. Zweimal im Jahr erklimmen die Stars den „Kabarettgipfel“.

Weitere Highlights: der „Österreichische Kabarettpreis“, „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2025“, „Fakt oder Fake“, „Pratersterne aus der Roten Bar“, „Was gibt es Neues?“, „Willkommen Österreich“, „Maschek“, „Gute Nacht Österreich“, „Die Tafelrunde“ und die ORF-III-„Donnerstag Nacht“.

© Hersteller

© Klaus Titzer

ESC im Fokus

Der ESC 2026 wird im ORF zum multimedialen Großevent – mit umfassender Berichterstattung in TV, Radio und online. Zahlreiche Dokumentationen, Shows, Talk-Sendungen, Filme und Live-Berichte sind Teil des umfassenden Rahmenprogramms. Der ORF wird beim ESC 2026 aus Wien die einzigartige Gelegenheit nutzen, das Gastgeberland Österreich und die Host-City Wien von ihren besten Seiten zu zeigen.