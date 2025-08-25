Schock! Tatort-Star Stefanie Reinsperger hört auf

Stefanie Reinsperger verabschiedet sich auf eigenen Wunsch vom Dortmunder „Tatort“- Team.

Letzte Episode

Im kürzlich abgedrehten Fall „Schmerz“ (Arbeitstitel) ist die österreichische Schauspielerin zum letzten Mal in ihrer Rolle als Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog zu sehen. Wie ihr Abschied genau aussieht, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer im ersten Quartal 2026, wenn der Film im Ersten und in der ARD Mediathek gezeigt wird. Reinsperger widmet sich künftig anderen Film- und Fernsehprojekten und ihrer Arbeit am renommierten Wiener Burgtheater, zu dem sie schon in der Spielzeit 2024/25 als Ensemblemitglied zurückkehrte.

© Tommy Hetzel

Fällt mir nicht leicht

Stefanie Reinsperger: „Nach einer wundervollen, intensiven und spannenden Zeit nehmen Rosa Herzog und ich jetzt Abschied vom ,Tatort’ Dortmund. Ich bedanke mich bei Casterin Iris Baumüller, Produzentin Lucia Staubach und Redakteur Frank Tönsmann, die mich damals eingeladen haben, diese Rolle zu gestalten. Ein herzliches Dankeschön an unsere treuen Zuschauerinnen und Zuschauer, den WDR, an die Produktionsfirmen, Autorinnen und Autoren, die Regisseurinnen und Regisseure und natürlich an meine großartigen Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass Torsten C. Fischer meinen letzten ,Tatort‘ inszeniert hat. Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen und ich werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen. Ich freue mich aber jetzt auf neue Projekte, Rollen und Arbeitsbegegnungen.“

© Hersteller

Reinsperger beim Tatort

Stefanie Reinsperger ermittelt seit 2021 als Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann) im Dortmunder „Tatort“-Team. Ihr erster Fall „Heile Welt“ lief am 21. Februar 2021, danach war sie in folgenden Fällen zu sehen: „Masken“ (28.11.2021), „Gier und Angst“ (2.1.2022), „Liebe mich!“ (20.2.2022), „Du bleibst hier“ (15.1.2023), „Love is pain“ (23.4.2023), „Cash“ (18.2.2024), „Made in China” (26.12.2024), „Abstellgleis“ (30.3.2025), „Feuer“ (9.6.2025); „Schmerz“ (AT) ist ihr elfter und letzter Fall. „Alter Ego“ war am 23. September 2012 der erste Fall für das Dortmunder „Tatort“-Team, zu dem aktuell neben Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) Kriminalhauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) und Ira Klasnić (Alessija Lause) als Leiterin der Mordkommission gehören. In weiteren wiederkehrenden Rollen sind Sybille Schedwill als Rechtsmedizinerin Dr. Greta Leitner und Moritz Führmann als Staatsanwalt Matuschek zu sehen. „Schmerz“ (AT) ist der 27. Fall des Ruhrgebiet-Teams.