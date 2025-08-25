Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Stefanie Reinsperger und Jörg Hartmann ermitteln am Abstellgleis.
© Hersteller

Dortmund-Tatort

Schock! Tatort-Star Stefanie Reinsperger hört auf

25.08.25, 08:26
Teilen

Stefanie Reinsperger verabschiedet sich auf eigenen Wunsch vom Dortmunder „Tatort“- Team. 

Aktrice Stefanie Reinsperger verabschiedet sich auf eigenen Wunsch vom Dortmunder „Tatort“- Team.

Mehr zum Thema

Letzte Episode

Im kürzlich abgedrehten Fall „Schmerz“ (Arbeitstitel) ist die österreichische Schauspielerin zum letzten Mal in ihrer Rolle als Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog zu sehen. Wie ihr Abschied genau aussieht, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer im ersten Quartal 2026, wenn der Film im Ersten und in der ARD Mediathek gezeigt wird. Reinsperger widmet sich künftig anderen Film- und Fernsehprojekten und ihrer Arbeit am renommierten Wiener Burgtheater, zu dem sie schon in der Spielzeit 2024/25 als Ensemblemitglied zurückkehrte.

Schock! Tatort-Star Stefanie Reinsperger hört auf
© Tommy Hetzel

Fällt mir nicht leicht

Stefanie Reinsperger: „Nach einer wundervollen, intensiven und spannenden Zeit nehmen Rosa Herzog und ich jetzt Abschied vom ,Tatort’ Dortmund. Ich bedanke mich bei Casterin Iris Baumüller, Produzentin Lucia Staubach und Redakteur Frank Tönsmann, die mich damals eingeladen haben, diese Rolle zu gestalten. Ein herzliches Dankeschön an unsere treuen Zuschauerinnen und Zuschauer, den WDR, an die Produktionsfirmen, Autorinnen und Autoren, die Regisseurinnen und Regisseure und natürlich an meine großartigen Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass Torsten C. Fischer meinen letzten ,Tatort‘ inszeniert hat. Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen und ich werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen. Ich freue mich aber jetzt auf neue Projekte, Rollen und Arbeitsbegegnungen.“

Stefanie Reinsperger und Jörg Hartmann ermitteln in Dortmund.
© Hersteller

Reinsperger beim Tatort

Stefanie Reinsperger ermittelt seit 2021 als Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann) im Dortmunder „Tatort“-Team. Ihr erster Fall „Heile Welt“ lief am 21. Februar 2021, danach war sie in folgenden Fällen zu sehen: „Masken“ (28.11.2021), „Gier und Angst“ (2.1.2022), „Liebe mich!“ (20.2.2022), „Du bleibst hier“ (15.1.2023), „Love is pain“ (23.4.2023), „Cash“ (18.2.2024), „Made in China” (26.12.2024), „Abstellgleis“ (30.3.2025), „Feuer“ (9.6.2025); „Schmerz“ (AT) ist ihr elfter und letzter Fall. „Alter Ego“ war am 23. September 2012 der erste Fall für das Dortmunder „Tatort“-Team, zu dem aktuell neben Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) Kriminalhauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) und Ira Klasnić (Alessija Lause) als Leiterin der Mordkommission gehören. In weiteren wiederkehrenden Rollen sind Sybille Schedwill als Rechtsmedizinerin Dr. Greta Leitner und Moritz Führmann als Staatsanwalt Matuschek zu sehen. „Schmerz“ (AT) ist der 27. Fall des Ruhrgebiet-Teams.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden