× Stefanie Reinsperger wird jetzt für „Elisabeth!“ zur düsteren Sisi

Mit dem neuen Theater-Hit „Elisabeth!“ wirft die junge Regisseurin Fritzi Wartenberg ab Freitag am Burgtheater einen vielschichtigen und feministischen Blick auf Sisi. In der Hauptrolle tobt sich Ex-Buhlschaft Stefanie Reinsperger aus.

Als liebenswürdige Kaiserin (in den berühmten Sissi-Filmen mit Romy Schneider), zwischen Sex und Drogen (in einer vierteilen TV-Serie) und sogar als Hardrock-Wuchtbrumme (im Conchita Theater-Stück „Luziwuzi“) - Kaiserin Elisabeth (1837–1898) begegnete uns schon in den verschiedensten Facetten. Jetzt setzt Ex-Buhlschaft Stefanie Reinsperger, die schon 2019 für Robert Dornhelms „Maria Theresia“ die Kaiserin spielte, eine ganz neue Note.

Ab Freitag übernimmt sie unter der Regie von Fritzi Wartenberg am Burgtheater die Hauptrolle im Monolog „Elisabeth!“, mit dem Bestsellerautorin Mareike Fallwickl („Die Wut, die bleibt“) einen „vielschichtigen und feministischen Blick“ auf Sisi wirft.

„Die Klischee-Sisi ist eine einzige Verklärung“ erklärt Reinsperger ihre Rolle, für die sie sich auch von den 50er Jahr Heimatfilmen inspirieren ließ. „Ich war ein großer Fan von Romy Schneider!“ Reinsperger wird sich am Mythos der „Kitschbitch von Österreich“, so Wartenberg, abarbeiten. Mutterschaft, Selbst- und Fremdbestimmung und Gewalt inklusive.

Die ersten Probenbilder versprechen dafür ein eher düsteres Vergnügen. Reinspergers Sisi ist in einem schwarzen Umhang gekleidet und tobt auch am Bühnenboden rum. „Man kann dieses Leben und diese Frau stellvertretend für vieles nehmen, das auch heute gilt. Obwohl es so lange her ist, hat sich noch immer zu wenig bewegt.