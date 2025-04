× „Hunyadi“: ORF-Heldenepos voll Blut und Lust

Am 21. April startet die ORF-Event-Serie „Hunyadi -Aufstieg zur Macht“. Es wir brutal, blutig und lustvoll.

„Hunyadi‘ hat alles – es geht um Macht, Intrigen und Liebe.“ ORF-Generaldirektor Roland Weißmann jubelt über seinen neuen Serienhit. Ab 21. April liefert die opulente Event-Serie „Hunyadi -Aufstieg zur Macht“ in 10 ebenso blutrünstigen wie lustvollen Folgen das abenteuerliche Leben des Feldherren János Hunyadi im mittelalterlichen Europa des 15. Jahrhunderts. Intrigen, Kämpfe, Liebeleien, Blut und nackte Haut inklusive. „In Europa haben wir so viele wahre Begebenheiten, die es uns ermöglichen, große Geschichten zu erzählen – das unterscheidet uns von Übersee und hebt Österreich als einen der Mittelpunkte nochmals hervor,“ ist auch MR-Film-Chef Oliver Auspitz vom neuen Serien-Hit, der am Montag in den Räumen der Spanischen Hofreitschule präsentiert wurde und bereits ab 14. April vorab auf ORF-On Stream läuft, begeistert.

Unter der Regie von u.a. Star-Regisseur Robert Dornhelm („Vienna Blood“) wurde dafür an 174 Drehtagen mit mehr als 600 Schauspielern und beinahe einhundert Pferden mit einem Budget von 58 Millionen Euro die historischen Romane des ungarischen Bestseller-Autors Mór Bán verfilmt.

Oliver Auspitz (o.) und Robert Dornhelm mit seinen Serien-Stars bei der Präsentation in Wien.

Neben Jungstar Gellért L. Kádár als Heeresführer Hunyadi standen dabei neben heimischen Stars wie Cornelius Obonya (Friedrich) Murathan Muslu (Sultan Murad) oder Laurence Rupp (Albrecht) auch internationale Serien-Helden wie Francesco Acquaroli („Fargo“), Karel Roden („Die Bourne Verschwörung“), Rade Trabacchi ( „Studio Battaglia“) oder Elena Rusconi („6 Underground“) vor der Kamera. "Ich kenne in Europa nichts Vergleichbares. Insofern sind wir sehr stolz", sagte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Im Vergleich zu amerikanischen Streamingproduktionen befinde man sich damit "mindestens auf Augenhöhe".

Die TV-Event-Serie folgt dem Leben von Hunyadi, von seiner Kindheit als Sohn eines einfachen Hofritters, und seinen frühen Jahren als ungestümer Soldat, über seine Söldnerjahre in Mailand bis hin zu seinem stetigen Aufstieg als mächtiger Kriegsherr und Gouverneur von Ungarn. Mit einem visuell beeindruckenden, modernen Ansatz zeichnet die Serie Hunyadis lebenslangen Kampf gegen das immer weiter expandierende Osmanische Reich sowie seine Feinde im eigenen Land nach – bis zum entscheidenden Sieg gegen scheinbar unüberwindbare Widrigkeiten, als Hunyadi die einmarschierende osmanische Armee bei der Belagerung von Nándorfehérvár (dem heutigen Belgrad) besiegte. Ein Triumph, der die Geschichte Europas für immer veränderte.