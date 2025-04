× „Minecraft“ rockt Österreich: Bester Filmstart des Jahres

Mega-Hype um die Computerspiel-Verfilmung „Ein Minecraft Film“ in den heimischen Kinos. Mit 134.299 Am Wochenende legt man den besten Filmstart des Jahres hin. Und lässt dabei „Schneewittchen“ mehr als alt aussehen.

134.299 Besucher am Wochenende in den heimischen Kinos. Nach dem Rekord-Start in den USA mit mittlerweile 162,8 Millionen Dollar Kassa legt „Ein Minecraft Film“ auch in Österreich einen absoluten Traumstart hin. Der erfolgreichste Kinostart des Jahres! Mit alleine am Wochenende fast 10x (!) so vielen Kinobesucher wie der Aufreger „Schneewittchen“ (13.941).

© Warner Bros. ×

© Warner Bros.

Insgesamt halten Jason Momoa, Jack Black und Co. in Österreich nach vier Tagen schon bei 148.415 Kinobesuchern. Damit hat man bereits das vierte Abenteuer von „Bridget Jones“ (106.857 Zuseher) übertroffen und lässt bereits den „Paddington Bär“, der in 9 Wochen 211.557 Fans begeisterte und somit in der Jahreswertung (noch) auf Platz 1 liegt, zittern.

Das sind die Kinocharts in Österreich vom letzten Wochenende:

1. Ein Minecraft Film, 134.299 Besucher

2. Schneewittchen, 13.941 Besucher

3. Altweibersommer, 9.738 Besucher

4. Paddington in Peru, 5.128 Besucher

5. Ein Mädchen namens Willow, 4.849 Besucher

© Warner Bros. ×

Weltweit hat „Minecraft“ innerhalb von nur 3 Tagen bereits 313,4 Millionen Dollar eingespielt. Platz 3 hinter dem chinesischen Kinowunder „Na Zah 2“ (1,9 Milliarden Dollar) und „Captain America“ (412 Millionen).