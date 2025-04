× “Minecraft” bricht alle Rekorde: Erfolgreichster Filmstart des Jahres

Traumstart für die Computerspiel-Verfilmung „Ein Minecraft Film“. Mit 157 Millionen Dollar Kassa legt man in den USA den besten Filmstart des Jahres hin.

157 Millionen Dollar Kassa in den USA am Startwochenende. „Ein Minecraft Film“ legt den besten Filmstart des Jahres hin und verweist damit den bisherigen Rekordhalter „Captain America“ (144 Millionen) auf Platz 2. Dazu schaffen Jason Momoa, Jack Black und Co. in Amerika auch gleich auch den erfolgreichsten Start einer Spiele-Verfilmung aller Zeiten. Um 11 Millionen mehr als The Super Mario Bros Movie.

„Minecraft“ startet jetzt im Kino durch. Mit Star-Ensemble.

Weltweit hält die Verfilmung des erfolgreichsten Computerspiels aller Zeiten nach nur 3 Tagen schon bei 301 Millionen Dollar. In Deutschland wurden für Minecraft alleine am Wochenende über 900.000 Kinotickets verkauft. Auch in Österreich winkt Platz 1 der Charts.

Spannend: Minecraft hat alle Prognosen mehr als übertroffen. US-Insider gingen letzte Woche noch von „nur“ rund 60 Millionen Dollar Kassa aus und korrigierten die Erwartungen dann auf 80 bis 100 Millionen Dollar nach oben. Zahlen die jetzt mehr als deutlich übertroffen wurden und selbst bei der Branchen-Bibel Indiewire für ein großes Analyse Fragezeichen sorgen: „Wie konnte das absolut niemand kommen sehen?“.

Wie dominant „Minecraft“ an den Kinokassen ist, zeigen die Zahlen der Konkurrenz. In den USA schaffte der Jason Statham Action-Hit „A Working Man“ mit mageren 7,3 Millionen Dollar Platz 2. Auch in Deutschland brachten ihm gerade mal 70.000 verkaufte Kinokarten schon Chart-Silber.