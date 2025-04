× „Minecraft“ startet jetzt im Kino durch. Mit Star-Ensemble.

Das erfolgreichste Computerspiel aller Zeiten wird jetzt zum Kino-Hit. Jason Momoa, Jack Black und Co. sagen mit „Ein Minecraft Film“ jetzt „Schneewittchen“ den Kampf an.

Seit 2011 sorgt das Sandbox-Computerspiel Minecraft für den größten Gamer-Hype aller Zeiten: Über 300 Millionen verkaufte Exemplare (Rekord!), monatlich mehr als 170 Millionen aktive Nutzer und Dutzende Awards. Dazu eine 2,5 Milliarden Dollar Übernahme von Microsoft (2014). Jetzt kommt der Spielehit in unsere Kinos. Und das mit einem Star-Ensemble rund um Jason Momoa („Aquaman“), Jack Black („School Of Rock“) und Emma Myers („Wednesday“). Nach der Weltpremiere in London (30. März) und viel Kritik auf Reddit ( „Was zum Teufel sind das für Dinger?“) läuft der Gaming-Wahnsinn ab heute auch bei uns an.

© Warner Bros. ×

© Warner Bros.



Durch ein mysteriöses Portal werden die vier Außenseiter Garrett (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) und Dawn (Danielle Brooks) in eine andere Welt gezogen. In diesem kubischen Land scheinen die Gesetze der Realität ausgehebelt und damit alles möglich zu sein. Dazu lauern mit Zombies oder aggressiven Schweinen jede Menge Gefahren. Zum Glück kommt Handwerker Steve (Jack Black), der bereits seit vielen Jahren in der Klötzchen-Welt lebt, zur Hilfe.

© Warner Bros. ×

© Warner Bros. ×

„Wahnsinn im Quadrat“ zeigt sich Filmstarts.de begeistert. Für das Startwochenende in den USA wird von Brancheninsidern für „Ein Minecraft Film“ ein Einspielergebnis von bis zu 80 Millionen Dollar erwartet. Und in Österreich sollte der „Minecraft Film“ den Kino-Aufreger „Schneewittchen“ von der Chart-Spitze stoßen.