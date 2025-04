McDonald's: Jetzt gibt's das Minecraft Film-Menü

Mit der Veröffentlichung des neuen Minecraft-Films gibt es jetzt eine Überraschung für alle McDonalds Fans.

Jetzt gibt es passend zum neuen Sensations-Film Minecraft ein angepasstes McDonalds-Menü. Ab dem 1. April kann man sich schmecken lassen.

Spiel-Punkte für Bestellung

Insgesamt sechs Wochen lang haben Fans und MyMcDonald's Mitglieder bei der Bestellung ihres McMenüs die Möglichkeit, exklusive Collectibles zu sammeln und MyMcDonald‘s Ms gegen zusätzliche Add-Ons im Minecraft Spiel einzutauschen.

Spielzeuge mit dabei

Auch die jüngeren Gäste sind beim McDonald’s Merchandising erstmals mit an Bord und können sich im Laufe der Kooperation auf insgesamt zwölf Spielzeuge passend zum Ein Minecraft Film freuen.

Das grüne Wesen mit den vier Beinen

Abegerundet wird Menü durch eigene an das Spiel Minecraft angelehnte Snack-Highlights, wie die feurig scharfe Nether Flame Sauce, die McFlurry Brownie Blocks, Mozzarella Blocks oder den Creeper Donut – benannt nach Creeper, dem feindlichen, grünen Wesen mit vier Beinen, das sich lautlos an Spieler heranschleicht.

„Mit dem „Ein Minecraft Film“-Menü und den von McDonald’s inspirierten Collectibles und Happy Meal Spielzeugen vereinen wir nicht nur zwei ikonische Welten, sondern bringen über die nächsten Wochen die Magie des Minecraft Films in unsere heimischen Restaurants“, so Mariana Jörg, Team Lead Digital Strategy & Activation bei McDonald’s. Österreich

Worum geht es im Film?

oe24 berichtete bereits: Die vier Außenseiter Garrett (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) und Dawn (Danielle Brooks) werden durch ein geheimnisvolles Portal in eine andere Welt gezogen. In dieser Oberwelt herrscht die schier grenzenlose Fantasie - und die muss vom Quartett gemeistert werden, wenn es in seine eigentliche Realität zurückkehren will. Da heißt es schon einmal, sich gegen aggressive Schweine und ebensolche Zombies durchzusetzen - so die relativ einfach gestrickte Story von "Ein Minecraft Film".