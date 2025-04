× „Schneewittchen“: Top in Österreich – Flop in USA

In Österreich schafft das umstrittene Remake von „Schneewittchen“ wieder Platz 1 der Kino-Charts. In den USA wird Rachel Zegler von Jason Statham ausgebremst.

51.208 Kinobesucher in Österreich. Das umstrittene Remake von „Schneewittchen“ hält bei uns die Spitze der Kino-Charts. Am Wochenende schafften Rachel Zegler und Gal Gadot bei uns 21.477 verkaufte Kino-Tickets. Fast drei Mal so viele wie „Paddington in Peru“ (8.250).

© Disney ×

Auch in Deutschland hält das woke Märchen die Chartspitze. Mit 142.000 Besuchern am Wochenende schraubt „Schneewittchen“ die Zuseherzahl auf stattliche 360.000 hoch.

In den USA ist „Schneewittchen“ freilich schon am absteigenden Ast. Mit nur 14,3 Millionen Dollar Kassa wurde man am Wochenende vom Jason Stathams Action Hit „A Working Man“ um 1,2 Millionen Dollar auf Platz 2 verwiesen.