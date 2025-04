× oe24 bringt Sie zur Kino-Show von Pink Floyd

Es ist eines der legendärsten Konzerte aller Zeiten: 1971 rockten Pink Floyd in den Ruinen von Pompeii. Vier Tage Filmaufnahmen rund um Prog-Rock-Klassiker wie „Echoes“ oder „Careful with That Axe, Eugene“ ganz ohne Publikum. 1972 brachte Regisseur Adrian Maben das bildgewaltige Werk in die Kinos. Seitdem stand es in vielen unserer Schulen auch am Lehrplan des Musikunterrichts. Als willkommene Abwechslung zur trägen Klassik.

Jetzt wird die legendäre Aufnahme in den Ruinen der im Jahr 79 nach Christus zerstörten Stadt neu aufgelegt. Am 2. Mai kommt die CD „Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII" und die DVD in restaurierter 4K-Qualität, 5.1 Surround und Dolby Atmos Version. Dazu gibt’s es als Einstimmung schon am 24. April die große Kino-Show.

