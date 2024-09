× David Gilmour geht mit gleich 13 Pink-Floyd-Klassikern auf Tour

Mit „Luck and Strange“ feiert David Gilmour ein starkes Comeback: Platz 1 der Charts. Ab 27. September lässt er dazu eine Tour voll mit Pink-Floyd-Erinnerungen folgen.

Mit der neuen CD „Luck and Strange“, dem ersten Solo-Werk seit 2015, ist Pink Floyd Chef David Gilmour bei uns der Allergrößte: Platz 1 der offiziellen „Austria Top 40“ Charts. Sein allererstes Chart-Gold als Solo-Künstler in Österreich, für das er sich auch gleich mit einem raren YouTube Video bedankt: und das im bemühten Deutsch!

© Sony Music ×

Das Österreich-Video wurde bei den Proben für die neue Tour, die am 27. September in Rom startet, aufgenommen. Jetzt liefert Gilmour dafür noch mehr Einblicke. Freitag und Samstag zündete er in Brighton zwei öffentliche Generalproben. Zum Schnäppchenpreis von nur 35 Pfund (knapp 42) lieferte er für 1.500 Fans vom Opener „5. A.M“ bis zum obligaten Finale „Comfortably Numb“ einen kompletten Show-Durchlauf, bei dem er beim The-Mongolfiers-Cover „Between Two Points“, so wie auf der Hit-CD, wieder seiner Tochter Romany das Mikrofon überließ.

© zeidler ×

Das war die Setlist von David Gilmour in Brighton:

5 A.M.

Black Cat

Luck and Strange

Speak to Me

Breathe (In the Air)

Time

Breathe (Reprise)

Fat Old Sun

Marooned

Wish You Were Here

Vita Brevis

Between Two Points

High Hopes

Pause

Sorrow

The Piper's Call

A Great Day for Freedom

In Any Tongue

The Great Gig in the Sky

A Boat Lies Waiting

Coming Back to Life

Dark and Velvet Nights

Scattered

Zugabe:

Comfortably Numb

Spannend: Bühne gab’s bei der weit über 2 1/2 stündigen und 22 Song starken Werkschau keine: Gilmour und seine neunköpfige Band hatten ihr Setting einfach am Boden des Brighton Center aufgestellt. Die Fans durften nur hinter dem Mischpult mitrocken, was die Besonderheit des Generalproben-Charakters natürlich noch verstärkte. Schließlich erlebten sie unterstützt vom obligaten Licht- und Laser-Bombast neben der Premiere von gleich sechs Songs der neuen Hit-CD „Luck and Strange“ auch drei Erinnerungen des Vorgängers „Rattle That Lock“ und - als absolutes Highlight - gleich 13 Pink-Floyd-Klassiker!

Gilmour, der wie immer vor einem überdimensionalen Rund-Bildschirm aufspielte, lieferte dabei nicht nur Hymnen wie „Wish You Were Here“, „Time“ oder „High Hopes“ an, sondern auch spannende Raritäten: die seit über 20 Jahren nicht mehr angestimmten „Division Bell“ Auszüge „Marooned“ und „A Great Day For Freedom“ oder die 1970er Zeitreise „Fat Old Sun“. Dazu holte er auch den „The Dark Side Of The Moon“ Standard „Breathe“ wieder ins Programm. Ein würdiger Ersatz für das abgelutschte „Money“, das diesmal nicht auf der Setlist steht: „Das habe ich bei den letzten Tourneen schon zur Genüge gespielt.“

© zeidler ×

Ab 27. September spielt Gilmour damit gleich 21 Mal in Rom, London, New York und Los Angeles auf. 2025 könnte es sogar weitere Konzerte geben.