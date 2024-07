× Nick Mason liefert Pink-Floyd-Zeitreise in Graz

Pink-Floyd-Drummer Nick Mason setzt bei der Tour mit seiner Zweitband Saucerful of Secrets auf das Frühwerk von Pink Floyd. Heute steht das einzige Österreich-Konzert in Graz am Plan

"Das ist weder die australische Roger-Waters-Show noch die dänische David-Gilmour-Band!" Mit viel Selbstironie präsentiert Pink-Floyd-Drummer Nick Mason, der einzige Musiker, der auf allen 15 Pink-Floyd-Alben mitspielte, heute auf der Grazer Kasematten-Bühne eine Zeitreisemaschine in Sachen Musik-Geschichte.

© zeidler ×

Das ist die geplante Setlist von Nick Mason:

Astronomy Domine

Arnold Layne

See Emily Play

Remember Me

Obscured by Clouds

When You're In

Remember a Day

If

Atom Heart Mother

If (Reprise)

The Nile Song

Set the Controls for the Heart of the Sun

Pause

The Scarecrow

Fearless

Childhood's End

Lucifer Sam

Echoes

Zugaben:

One of These Days

A Saucerful of Secrets

© zeidler ×



Gemeinsam mit seiner Zweitband Saucerful of Secrets, bei der Gary Kemp von Spandau Ballet den Gesang übernimmt, stimmt er vom Opener „Astronomy Domine“ bis zum Finale „A Saucerful of Secrets“ das psychedelische Frühwerk von Pink Floyd an. 19 Klassiker wie "Echoes", "One Of These Days" oder "Set the Controls for The Heart Of The Sun", die allesamt vor dem Jahr 1972 aufgenommen wurden. Mit "Remember Me" und "The Scarecrow" stehen dabei sogar zwei Österreich-Premieren am Programm.

© zeidler ×

© zeidler ×

„Die Idee ist, Songs zu spielen, die nicht jeder schon eine Million Mal gehört hat, und zur Geisteshaltung dieser Zeit zurückzukehren.“ so Mason. „Alles wird neu arrangiert mit dem Ziel, die Essenz, den Geist dieser Stücke wiederzufinden. Unser Vergnügen ist es, die Musik neu zu erleben, die Musik der Anfänge, so wie es Pink Floyd immer getan hat“