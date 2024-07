× Deep Purple: völlig neue Töne auf CD und in Innsbruck

Deep Purple geben auch im 56. Dienstjahr mächtig Gas. Heute rockt man das einzige Österreich-Konzert in Innsbruck. Am Freitag kommt die neu CD "=1"

Am Freitag (19. Juli) bringen die Rocklegenden von Deep Purple ihre neue CD "=1". Schon heute gibt’s die ersten Hörproben des auch schon 23 . Studiowerks. Beim einzigen Österreich-Konzert in der Innsbrucker Olympiahalle (Restkarten gibt’s bei ticket24.at) stehen neben ewigen, über 130 Millionen-fach verkauften Hymnen wie "Highway Star", "Space Truckin'" oder "Smoke On The Water "und einer Verbeugung vor Johann Sebastian Bach ("Toccata and Fugue in D Minor") nämlich gleich vier brandneue Songs auf der Setlist.

© Thomas Zeidler ×

© Jim Rakete ×

Deep Purple bringen neue CD "=1"

© Edel Records

Das ist die geplante Setlist von Deep Purple:

Highway Star

A Bit on the Side

Hard Lovin' Man

Into the Fire

Guitar Solo

Uncommon Man

Lazy Sod

Keyboard Solo

Lazy

Portable Door

Anya

Keyboard Solo (incl. Bach's "Toccata and Fugue in D Minor")

Bleeding Obvious

Space Truckin'

Smoke on the Water

Zugaben:

Going Down

Hush

Black Night

© Thomas Zeidler ×

Auch die aktuelle Single "Lazy Sod", mit der man die globale „Ich kann eh nichts ändern“ Frustration angesichts der vielen aktuellen Krisen vertont: „Die Welt ist derzeit ein Chaos. Wir haben diese schlimmen Situationen in der Ukraine und in Israel, wir haben diesen Verrückten in Nordkorea, China lässt seine Muskeln spielen. Wie viele Menschen gibt‘s auf dem Planeten? 8,2 Milliarden? Und doch sind es nur 200 Leute, die alles vermasseln,“ so Drummer Ian Paice.

Spannend: im auch schon 56. Dienstjahr genehmigen sich Purple für die Tour eine Frischzellen-Kur und kicken sogar Live-Standards wie "Perfect Strangers" aus dem Programm: „Es ist Zeit für einen kleinen Wandel, wenn nicht sogar einen großen Wandel.“