× Deep Purple feierten den 55er in Wien mit dem Donauwalzer

Purple lassen Österreich erzittern. Am Mittwoch lautstarker Triumph in der Stadthalle. Donnertstag folgt Graz.

Um 22.10 Uhr tobte am Mittwoch wieder das berühmteste Gitarrenriff aller Zeiten durch die Stadthalle: „Smoke On The Water“! 52 Jahre alt und nach wie vor ein ewiger Bringer. Kollektives Headbangen von 5.000 Fans gepaart mit einem Handy-Meer: mitfilmen für die Ewigkeit. Wer weiß wie oft es das das noch gibt! Deep Purple sind ja mittlerweile im 55. Bandjahr angelangt. Aber noch immer eine Hardrock-Macht. Und der ewige Klassiker ist auch für Bssist Roger Glover dabei stets ein Highlight: „Wir sind eine Live-Band, also können wir das so spielen, wie wir gerade wollen. Der Song mag zwar derselbe sein, aber er klingt immer anders.“ In Wien übrigens ganz besonders druckvoll und auf fast 7 Minuten ausgedehnt.

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

Rock & Blues. Ausgeruht vom Schönheitsschlaf im noblen Hotel Imperial zündeten Ian Gillan und Co. in Wien wieder das große Rock-Feuerwerk: Vom als

exzessive Jam-Session angekegten Opener „Highway Star“ bis zum Finale „Black Night„ rockten Purple im ohrenbetäubendem Hochdezibel-Bereich jegliche Alterserscheinungen weg. Über 130-Millionen-fach verkaufte Hymnen wie „Lazy“, „Space Truckin’“ oder „Perfect Strangers“, der „Donauwalzer“ als umjubelter Teil des Piano-Solo, und ausufernde Exzesse von Neuzugang Simon McBride an der Gitarre inklusive. Ein Hardrock-Leckerbissen der mit überraschend vielen Blues-Einschlägen verfeinert wurde. Gillan, der dazwischen verdächtig oft von der Bühne verschwand, schaffte dabei auch alle Hochtöner mit Leichtigkeit und Ian Paice gab wie immer druckvoll und souverän den Takt an.

© Thomas Zeidler ×

Am Donnerstag folgt die Zugabe in der Grazer Freiluft-Arena. „Smoke On The Water“ wird dabei wieder als 13. Song ertönen.

Musik. „Viele Leute fragen sich ja sicher: Leben diese Alt-Rocker überhaupt noch. Aber im Rock ’n’ Roll gibt es keine Pension!“ Wie wahr: Lautstarkes Lebenszeichen von Deep Purple in Österreich zum 55. Bandjubiläum. Gestern stand das Wien-Konzert in der Stadthalle am Programm (nach Re¬daktionsschluss). Über 5.000 Tickets waren verkauft. Heute folgt die Zugabe in der Grazer Freiluft-Arena.

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

Rock & Blues. Vom Opener Highway Star bis zum Finale Black Night rockten Ian Gillan und Co. schon bei den vorangegangen Europa-Konzerten über jegliche Alterserscheinungen hinweg. Über 130-Millionen-fach verkaufte Hymnen wie Perfect Strangers und ausufernde Soli von Neuzugang Simon McBride an der Gitarre inklusive. Ein Hardrock-Festival mit überraschend vielen Blues-Einschlägen.

Live. Selbst Smoke On The Water hat nach 52 Jahren nichts an Biss verloren. „Wir sind eine Live-Band, also können wir das so spielen, wie wir gerade wollen. Der Song mag zwar derselbe sein, aber er klingt immer anders.“