× David Gilmour: neues Solo der Pink Floyd Legende

Das erste große Musik-Highlight für den Herbst ist fixiert: am 6. September bringt der legendäre Pink-Floyd-Gitarrist David Gilmour die CD „Luck and Strange“.

Vor 9 Jahren gab‘s das letzte Album „Rattle That Lock“, mit dem er 2016 auch zwei Mal vor Schönbrunn aufspielte. Danach lieferte David Gilmour nur mehr den Soundtrack „Yes I Have Ghosts“ zum Buch „A Theatre For Dreamers“ seiner Frau Polly Samson und die amüsanten Lockdown-Sessions „Von Trapped“. Jetzt legt der legendäre Pink-Floyd-Gitarrist endlich wieder los: am 6. September - also just am Geburtstag seines streitsüchtigen Ex-Kollegen Roger Waters - kommt das neue Album „Luck and Strange“.

© DavidGilmour.com ×

© DavidGilmour.com ×

„Es ist aus der Sicht des Älterseins geschrieben; Sterblichkeit ist die Konstante,“ erklärt Sampson, die ja seit über 30 Jahren mit und und für ihren Ehemann die Texte verfasst, das Motto. Auch Gilmour spricht von einem besonnenen Alterswerk: „Wir haben während und nach dem Lockdown viel Zeit damit verbracht, über solche Dinge zu reden und darüber nachzudenken.“

© Getty Images ×

„Luck and Strange“ bietet 9 Songs, die in den letzten 5 Monaten von einer illustren Musiker-Runde rund um Floyd-Tour-Bassist Guy Pratt in London und Brighton eingespielt wurden und dabei auch 2 große Überraschungen: für den Titel-Song greift Gilmour nämlich auch auf eine Piano-Spur des 2008 verstorbenen Pink Floyd Kollegen Rick Wright zurück und bei „Between Two Points“ ist sogar Tochter Romany als Duettpartnerin dabei.

© zeidler ×

Vielleicht ja auch auf einer letzten Tournee. Die Verhandlungen für mehrere Europa-Konzerte laufen schon auf Hochtouren.