× Nick Mason bringt seine Pink Floyd Klassiker nach Graz

Der nächste Konzert-Hit ist fixiert. Am 16. Juli spielt Nick Mason mit seiner Band Saucerful of Secrets in Graz das Frühwerk von Pink Floyd

Das starke Konzert-Jahr 2024, das ja u.a. AC/DC, Taylor Swift oder Coldplay nach Österreich bringt ist nun um ein absolutes Highlight reicher. Am 16. Juli spielt Nick Mason von Pink Floyd mit seiner Band Saucerful of Secrets auf den Grazer Schlossbergbühne Kasematten auf! Die Tickets für den Floyd-Leckerbissen gibt es ab Freitag, 23.Februar, um 10 Uhr, bei oeticket und ticket24.at

© Barracudamusic.at

© zeidler ×

"Das ist weder die australische Roger-Waters-Show noch die dänische David-Gilmour-Band!" Mit Selbstironie präsentiert Pink-Floyd-Drummer Nick Mason seine Zeitreise in Sachen Musik-Geschichte. Mason entführt dabei nämlich ins Swinging London der 60er-Jahre und präsentiert das psychedelische Frühwerk der für 300 Millionen verkauften CDs verantwortlichen Rockgiganten Pink Floyd. Also Klassiker wie "One Of These Days", "Set the Controls for the Heart of the Sun" und das Epochale Meisterwerk "Echoes"

© zeidler ×

"Die großen Hits sind dank meiner Ex-Kollegen Roger Waters und David Gilmour sowie Dutzender Coverbands ohnedies ausgereizt. Wir setzen auf die spannenden Raritäten. Alle Songs wurden vor 1972 aufgenommen." Unterstützt wird er von einer Vier-Mann-Band rund um Spandau-Ballet-Sänger Gary Kemp.